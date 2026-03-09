وليد فاروق يطمئن الجمهور على الحالة الصحية هاني شاكر

وجه الفنان وليد توفيق، رسالة دعم للمطرب هاني شاكر بعد تعرضه لـ وعكة صحية.

هاني شاكر

ونشر وليد توفيق فيديو يجمعه بهاني شاكر من لقاء سابق عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام عبر خاصية الاستوري.

وكتب وليد توفيق: "صديقي وأخي هاني اليوم الحمد لله طمنتني المدام أنك بتحسن كبير، دعواتي لك أنا ومحبينك بالشفاء الكامل وترجع لجمهورك ومحبيك بأحسن حال كما عودتنا".

وأصدر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بياناً صحفياً موجهاً إلى كافة وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ناشدهم فيه بضرورة تحري الدقة والموضوعية عند تناول الأخبار المتعلقة بالحالة الصحية لصديق عمره ورفيق مشواره، أمير الغناء العربي الفنان الكبير هاني شاكر.

وجاء في نص البيان ما يلي: أعلن للجمهور الكريم وللزملاء في الوسط الإعلامي أن حالة الفنان الكبير هاني شاكر مستقرة تماماً بفضل الله، وهو يخضع حالياً للإشراف الطبي اللازم والبروتوكول العلاجي الطبيعي منذ خروجه من غرفة العمليات بنجاح.

كما وجه الفنان مصطفى كامل أسمى آيات الشكر والتقدير لمعالي وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، مثمناً زيارة سيادته الشخصية اليوم للفنان هاني شاكر في المستشفى، وهي اللفتة التي تعكس اهتمام الدولة برموزها الفنية وقوتها الناعمة.

واختتم مصطفى كامل بيانه بكلمات مؤثرة وصف فيها الفنان هاني شاكر بـ أخيه الكبير وحبيبه وتوأم نجاحه، مطالباً الجميع بالدعاء الصادق له بتمام الشفاء والعافية، والابتعاد عن تداول أي شائعات قد تؤثر على الحالة المعنوية للفنان وأسرته.