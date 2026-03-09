غادة إبراهيم: أشبه منى زكي وناهد شريف.. ورمضان الأفضل في الدراما الشعبية

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن الفنانات اللاتي ترى أنها تشبههن في الملامح.

وأوضحت أنها ترى نفسها قريبة في الملامح من الفنانة الراحلة ناهد شريف، كما أنها تشبه عيون الفنانة منى زكي.

وقالت غادة إبراهيم، خلال لقائها في برنامج «ورا الشمس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها تعرضت لموقف طريف في أحد المطارات عندما طلبت منها معجبة التقاط صورة معها قبل أن تكتشف أنها كانت تقصد الفنانة إيلين خلف.

كما كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن رأيها في عدد من نجوم الفن.

وأوضحت أن الفنان محمد رمضان يعد الأفضل في الدراما الشعبية، كما أشارت إلى أن الفنانة رانيا يوسف تعرضت لظلم كبير بسبب «التريند».

وقالت غادة إبراهيم، إن الفنانة سلمى أبو ضيف من أنجح نجمات الجيل الجديد لأنها فنانة حقيقية .