عمرو الليثي عن عادل إمام: عمي من اكتشف الزعيم
علي جمعة يحذر من شبهة الفجر الكاذب: صوموا كما يصوم الناس ولا تصنعوا دينًا على الأهواء
مستقبل إيران بعد خامنئي.. مرشد بلا سلطات مطلقة وسط صراع نفوذ داخلي
10 آلاف جنيه رسوم تقديم الشيشة للزبائن فى المقاهي طبقا للقانون
غيابات الأهلي أمام طلائع الجيش في الدوري
الخارجية الإيرانية: الخطط الأمريكية تستهدف تقسيم البلاد وإضعافها
20 صورة ترصد إنتظام الدراسة بالمدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع
عمرو الليثي يكشف تفاصيل تسجيل مذكرات عادل إمام
مجموعة السبع تناقش الإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة مع تجاوز سعر النفط 100 دولار
الصلاة أم الإفطار في رمضان؟.. الإفتاء: لا تصلي أولا لـ3 أسباب
التعليم: 3 نماذج مختلفة لكل مادة في الإمتحانات الشهرية..والتقييمات "في موعدها"
" الوزراء" يستعرض تداعيات تصاعد الصراع في الشرق الأوسط على الأنظمة المصرفية
فن وثقافة

غادة إبراهيم: أشبه منى زكي وناهد شريف.. ورمضان الأفضل في الدراما الشعبية

غادة إبراهيم
غادة إبراهيم
أحمد البهى

كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن الفنانات اللاتي ترى أنها تشبههن في الملامح.

وأوضحت أنها ترى نفسها قريبة في الملامح من الفنانة الراحلة ناهد شريف، كما أنها تشبه عيون الفنانة منى زكي.

وقالت غادة إبراهيم، خلال لقائها في برنامج «ورا الشمس» الذي تقدمه الإعلامية ياسمين الخطيب، إنها تعرضت لموقف طريف في أحد المطارات عندما طلبت منها معجبة التقاط صورة معها قبل أن تكتشف أنها كانت تقصد الفنانة إيلين خلف.

كما كشفت الفنانة غادة إبراهيم عن رأيها في عدد من نجوم الفن.

وأوضحت أن الفنان محمد رمضان يعد الأفضل في الدراما الشعبية، كما أشارت إلى أن الفنانة رانيا يوسف تعرضت لظلم كبير بسبب «التريند».

وقالت غادة إبراهيم، إن الفنانة سلمى أبو ضيف من أنجح نجمات الجيل الجديد لأنها فنانة حقيقية . 

الفنانة غادة إبراهيم غادة إبراهيم الراحلة ناهد شريف منى زكي

