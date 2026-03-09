الخارجية الإيرانية: إيران لم تشن هجمات على قبرص وتركيا وأذربيجان

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن القوات الإيرانية لم تنفذ هجمات على قبرص أو تركيا أو أذربيجان.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لأذربيجان وتركيا وقبرص، فقد صرحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية بشكل واضح ورسمي بأنه لم تكن هناك عمليات إطلاق صواريخ من الأراضي الإيرانية أو من قبل القوات المسلحة".

وحول مفاوضات وقف إطلاق النار، صرح: "العدوان العسكري مستمر. في ظل الظروف الحالية، فإن الحديث عن أي شيء لا يتعلق بالدفاع، أو الرد الساحق على العدو، ليس أمرا مناسبا تماما. كل جهودنا في الوقت الحالي هي الدفاع عن إيران ضد العدوان الوحشي".

وأضاف: "لا تلتفتوا إطلاقًا للأكاذيب التي ينشرها ممثل أمريكا، كذب تلو كذب لتبرير هذه الجريمة، الهدف هو كسر أمة، وتدمير بلد، وقتل البشر بشكل أعمى".

وأشار بقائي إلى أن "تصريحات الأمريكيين ضد الشعب الإيراني ليست جديدة، فقد كانوا يصفون الإيرانيين سابقًا بالإرهابيين، وكل شعاراتهم خادعة".