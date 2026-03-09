سلطان عمان يؤكد ضرورة توحيد الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد العسكري

أ ش أ

أكد السلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية والعمل على الدفع نحو الحلول الدبلوماسية لوقف التصعيد العسكري في المنطقة، وما يترتب عليه من تداعيات تمسُّ أمن الدول واستقرارها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها سلطان عُمان مع كُلٍّ من ملك إسبانيا، وملك بلجيكا.

من جانبه.. عقد وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي لقاءً مع عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى سلطنة عُمان.

وأوضح البوسعيدي - خلال اللقاء - وجهة نظر سلطنة عُمان الداعية إلى ضرورة التحرُّك العربي المشترك وممارسة الضغوط السياسية والدبلوماسية لوقف هذه الحرب واحتواء تداعياتها حفاظًا على المصالح العُليا للمنطقة وسلامة شعوبها.