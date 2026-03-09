بعد تألقه .. حسام حسن يفاجئ حمزة عبد الكريم قبل معسكر منتخب مصر

استقر حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، على ضم حمزة عبد الكريم، لاعب برشلونة، إلى معسكر شهر مارس المقبل، في إطار الاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2026.

منتخب مصر

وكتب الإعلامي سيف زاهر عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك “حمزة عبد الكريم و محمد هيثم علي رادار منتخب مصر”.

موعد مباراتي منتخب مصر أمام السعودية وإسبانيا

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السعودية يوم 26 مارس، ثم يلتقي مع إسبانيا يوم 30 من الشهر نفسه، مع متابعة دقيقة لتطورات الأحداث في المنطقة والتي أثرت على الأنشطة الرياضية في قطر وأدت الى تأجيل بعض البطولات.

وأكد إبراهيم حسن، مدير المنتخب، أنه لم يتم إخطار المنتخب رسميا بأي إلغاء للمعسكر حتى الآن، وأن كل السيناريوهات واردة بحسب تطورات الأوضاع الحالية، مؤكدا أن الاستعدادات مستمرة رغم الظروف.