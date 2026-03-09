3 تغييرات مرتقبة في تشكيل الزمالك أمام إنبي

يستعد نادي الزمالك لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة والنصف مساء غدا الأربعاء، في المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من مسابقة الدوري، في ختام مباريات المرحلة الأولى من بطولة الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة وذلك بعد فوزه على الاتحاد السكندري وذلك بفارق 3 نقاط عن الأهلي وبراميدز اللذان يملكان 40 نقطة ويتنافسان على المركزين الثاني والثالث بفارق الأهداف.

وبدأ معتمد جمال المدير الفني لنادي الزمالك التفكير في حلول لتعويض غياب محمد شحاته في تشكيل الأيبض.

تغييرات في تشكيل الزمالك لمواجهة إنبي

ويغيب محمد شحاتة، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام إنبي، وذلك بعد تعرضه للطرد المباشر خلال المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.

ويقترب أحمد ربيع من شغل المركز بشكل أساسي أمام إنبي مع عودة محمد صبحي حراسة المرمى.

ويعود عمر جابر لشغل مركز الظهير الأيمن بدلا من محمد إبراهيم

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري.