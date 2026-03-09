موعد عودة محمد شحاتة لتشكيل الزمالك بعد الإيقاف

يغيب محمد شحاتة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، عن مواجهة فريقه المقبلة أمام إنبي، في المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز وذلك بعد تعرضه للطرد المباشر خلال المباراة الماضية أمام الاتحاد السكندري.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية عقوبات اللقاء، والتي تضمنت إيقاف محمد شحاتة مباراتين إلى جانب توقيع غرامة مالية قدرها 5000 جنيه، بسبب اللعب العنيف الذي أدى إلى طرده خلال المباراة.

وبذلك يغيب شحاتة عن مباراة إنبي المقبلة، وكذلك عن المباراة الأولى من مرحلة التتويج بالدوري، على أن يعود للمشاركة مع الزمالك بداية من الجولة الثانية من مرحلة التتويج.

من جانبه يسعى المدير الفني للفريق معتمد جمال لإيجاد البديل المناسب لتعويض غياب اللاعب في مواجهة إنبي المهمة.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع إنبي في تمام التاسعة والنصف مساء الأربعاء على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري.