مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة
دعاء الإفطار بعد الصيام لتفريج الهموم وتيسير الأحوال في رمضان
حبس 5 أشخاص من بينهم سيدة لاتهامهم بإنهاء حياة شاب في مشتول السوق
الكاف يعلن عن زيادة مكافآت بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية
واشنطن تضرب بقوة.. إدراج الإخوان المسلمين في السودان على قائمة الإرهاب العالمية
نهاية حقبة صلاح في ليفربول.. من سيكون الخاسر الأكبر؟
عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء
خلف الحبتور لـ امريكا: لا نحتاج لحمايتكم.. كل ما نريده بقاء أذاكم بعيدًا عنا
أزمة مستحقات تشعل الغضب داخل مودرن سبورت
موقف مصري حاسم ضد انتهاكات الاحتلال.. وخبير: ممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية انتهاك صارخ للقانون الدولي
قفزة كبيرة في سعر النفط اليوم الإثنين
بداية واعدة.. خالد الغندور يشيد بـ حمزة عبد الكريم بعد مشاركته الأولى مع برشلونة أتلتيك
أبواب الخير يقدم 250 ألف جنيه لعلاج تشوهات الأنف لطفل

سعيد فراج

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي د. عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار ، ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة اليوم من البرنامج خلال شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي من علاء محمد يطلب المساعدة لإجراء عملية اصلاح تشوهات فى الانف لاخوه البالغ من العمر 12 سنة، بتكلفة 250 ألف جنيه.

وقال ان أخيه الصغير يعاني من تشوهات خلقية فى الانف منذ ولادته، ويعاني من مشاكل فى التنفس والتنمر بسبب شكله. والدته تتقاضى معاش 3000 جنيه، وتعيش في شقة ايجار، ولا تستطيع تحمل تكلفة العملية.

وأشار علاء انه يعمل ارزاقى، وفقد والده منذ سنين طويلة، ويحاول أن يوفر لاخوه العلاج اللازم.

وزف الليثي البشري الي بان البرنامج يتحمل كافة مصاريف العملية وسط سعادته وفرحته

وعلي جانب آخر يقدم  البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

 كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

 فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير  يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .

