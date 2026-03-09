أبواب الخير يقدم 250 ألف جنيه لعلاج تشوهات الأنف لطفل

للعام التاسع علي التوالي يعود برنامج "أبواب الخير " للإعلامي د. عمرو الليثي عبر أثير اذاعة راديو مصر خلال شهر رمضان يوميًا في الثالثة عصرا ويعاد في السابعة مساء بعد الإفطار ، ويحمل البرنامج العديد من المفاجآت الضخمة والكبيرة في رمضان هذا العام، كأكبر برنامج إذاعي خدمي خيري ، ويستمر البرنامج في رسم البسمة على شفاه أهالينا في شتي بقاع الجمهورية، وتقديم الكثير من المفاجآت السعيدة لمتابعيه خلال الشهر الكريم.

وفي حلقة اليوم من البرنامج خلال شهر رمضان تلقي البرنامج اتصال هاتفي من علاء محمد يطلب المساعدة لإجراء عملية اصلاح تشوهات فى الانف لاخوه البالغ من العمر 12 سنة، بتكلفة 250 ألف جنيه.

وقال ان أخيه الصغير يعاني من تشوهات خلقية فى الانف منذ ولادته، ويعاني من مشاكل فى التنفس والتنمر بسبب شكله. والدته تتقاضى معاش 3000 جنيه، وتعيش في شقة ايجار، ولا تستطيع تحمل تكلفة العملية.

وأشار علاء انه يعمل ارزاقى، وفقد والده منذ سنين طويلة، ويحاول أن يوفر لاخوه العلاج اللازم.

وزف الليثي البشري الي بان البرنامج يتحمل كافة مصاريف العملية وسط سعادته وفرحته

برنامج أبواب الخير

وعلي جانب آخر يقدم البرنامج خلال شهر رمضان رحلات عمرة، ومساعدات مالية ، كما يقدم عدد كبير من المشروعات الصغيرة وأطراف صناعية وكراسي كهربائية.

كما يساهم البرنامج في الإفراج عن عدد كبير من الغارمات ، ويلعب البرنامج دورا مهما في علاج غير القادرين وادخال البهجة والسرور علي قلوبهم من خلال تلقي الاتصال الهاتفية بشكل مفاجأة علي الهواء طوال شهر رمضان.

فكرة البرنامج تأتي في إطار دعم أهالينا، من خلال التواصل مع المستمعين علي الهواء مباشرة وتلبية احتياجات المواطنين في نفس اللحظة ومتابعي البرنامج.

يذاع برنامج أبواب الخير يومياً خلال شهر رمضان في الثالثة عصرا عبر اثير إذاعة راديو مصر والإعادة في السابعة مساءً بعد الإفطار .