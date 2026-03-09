قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الشؤون المعنوية تستحضر بطولات الشهداء بأعمال فنية توثق التضحية والفداء في "يوم الشهيد"
تحذير مصري من التصعيد الإسرائيلي.. وخبير: تل أبيب تستغل الحرب على إيران لتنفيذ التطهير العرقي في الضفة
حسام موافي: ضعف العضلات المفاجئ علامة على أمراض المناعة أو الغدة
بسبب تداعيات الحرب.. حزمة من الإجراءات الحكومية لترشيد الإنفاق والاستهلاك
أحمد الشرع يؤكد دعم سوريا لموقف لبنان بشأن نزع سلاح حزب الله
احتفالًا بالذكرى الـ107 لثورة 1919.. «البدوى» يشكل لجنة لتوثيق تاريخ الوفد المصري
طهران توسع هجماتها.. الحرس الثوري يضرب 5 قواعد أمريكية وتل أبيب وحيفا
ياسر إبراهيم ضحية حلقة اليوم من رامز ليفل الوحش
متى تبدأ العشر الأواخر من رمضان 2026؟ اعرف الليالي الوترية وعلامات ليلة القدر
متعب الهداف.. تاريخ مواجهات بين الأهلي وطلائع الجيش قبل لقاء اليوم
لاريجاني: تحقيق الأمن بمضيق هرمز سيظل بعيد المنال بسبب استمرار الحرب
بالصور

تصاعد درامى مثير في الحلقة 19 من على قد الحب

نيللى كريم
نيللى كريم
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «على قد الحب» تصاعدًا دراميًا لافتًا، بعدما عادت مريم التي تجسد شخصيتها النجمة نيللي كريم بشكل مفاجئ بعد اختفائها، في تطور قلب مسار الأحداث وأثار العديد من التساؤلات حول حالتها النفسية وما مرت به خلال الفترة الماضية.

تبدأ الأحداث بعودة مريم وهي في حالة صحية متدهورة، الأمر الذي يثير قلق ودهشة كريم الذي يجسد شخصيته شريف سلامة وصديقه شكري الذي يقدمه أحمد ماجد، خاصة بعد اكتشافهما أنها تتلقى العلاج لدى طبيب نفسي رغم حالتها الصعبة.

ويقرر كريم مواجهة الطبيب الذي يجسد شخصيته محمد علي رزق، لكن الأخير يلتزم الصمت ويتجنب الكشف عن أي تفاصيل، ما يزيد من شكوك كريم، الذي يلجأ إلى تصوير شهادته المعلقة داخل العيادة ليتأكد من هويته.

وتشهد الحلقة واحدة من أبرز لحظاتها الدرامية خلال المواجهة المؤثرة بين مريم وكريم، حيث يفتح كريم قلبه لها ويتحدث لأول مرة عن ماضيه المؤلم، كاشفًا عن هروبه إلى إيطاليا بعد وفاة زوجته وابنته، وهي الصدمة التي غيرت مجرى حياته.

كما يعترف كريم بأنه لم يشعر يومًا بمشاعر حب تجاه ندى التي تجسد شخصيتها إلهام وجدي، موضحًا أنها حاولت تحويل العلاقة المهنية بينهما إلى علاقة عاطفية رغم عدم رغبته في ذلك.

في المقابل، لا تتوقف ندى عن محاولاتها لدخول حياة كريم، حيث تسعى لاستغلال الخلافات المالية بينه وبين شقيقه فؤاد الذي يجسد شخصيته يوسف حشيش، وتعرض شراء نصيبه في المزرعة في محاولة للسيطرة على الموقف.

لكن والدة كريم التي تجسد شخصيتها ميمي جمال تتدخل بحزم، وتضع حدودًا واضحة لندى حتى تبتعد عن أبنائها، قبل أن تقترح حلًا للخروج من الأزمة المالية عبر التقدم بطلب قرض بنكي.

وتنتهي الحلقة وسط حالة من التوتر والترقب، حيث تبدو عودة مريم نقطة تحول رئيسية في الأحداث، في الوقت الذي تتشابك فيه الصراعات العاطفية والمالية، ما يمهد لتطورات أكثر سخونة خلال الحلقات المقبلة من المسلسل.

يُعرض المسلسل عبر قناة CBC في تمام الساعة 8:30 مساءً، كما يُعاد عرضه على قناة CBC Drama، إضافة إلى إتاحته للمشاهدة عبر منصة Watch iT.

مسلسل «على قد الحب» بطولة  نيللى كريم، شريف سلامة ، مها نصار ، أحمد سعيد عبد الغنى، أحمد ماجد، محمود الليثى، محمد أبو داوود، محمد على رزق، صفاء الطوخى، راندا إبراهيم، آية سليم، ميمى جمال ،  يوسف حشيش، محمود فايز، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم ، تسبيح ماهر و محمد الشخيبي وإخراج خالد سعيد.

تدور أحداث المسلسل الذى تنتجه شركة S productions للمنتجة سالى والى، فى إطار درامى اجتماعى رومانسى، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية.

