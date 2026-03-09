قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسيوط يفتتح عيادة اليوم الواحد للعلاج الكيماوي للأطفال بمعهد أورام الجامعة

محافظ أسيوط يفتتح عيادة اليوم الواحد للعلاج الكيماوي للأطفال بمعهد أورام الجامعة
إيهاب عمر

افتتح اللواء محمد علوان محافظ أسيوط، والدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، عيادة اليوم الواحد لتلقي العلاج الكيماوي للأطفال بمعهد جنوب مصر للأورام بجامعة أسيوط.

وقد أنشئت العيادة بتمويل من هيئة كوبتك أورفانز وبمشاركة فتيات مشروع "ابنتي الغالية" إلى جانب مساهمات عينية وجهود تطوعية أخرى، بتكلفة بلغت 600 ألف جنيه، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بجودة الرعاية الطبية ودعم الخدمات المقدمة للأطفال مرضى السرطان.

وشهد الافتتاح الدكتور محمد أحمد عدوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والمهندسة نرمين رياض، مؤسس ومدير تنفيذي لهيئة كوبتك أورفانز، والدكتور محمد أبو المجد عميد معهد جنوب مصر للأورام، والدكتور إبراهيم أبو العيون مدير مستشفى الأورام الجامعي، والدكتور خالد فتحى رئيس قسم طب أورام الاطفال والمشرف على العيادة، والدكتورة عايدة عبدة مدير هيئة كوبتك اورفانز بمنطقة أسيوط وعدد من قيادات الجامعة والصحة والتضامن الاجتماعي والقيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني، إلى جانب أطقم الأطباء والتمريض.

بدأت الفعاليات بلقاء موسع بقاعة المؤتمرات استهل بالسلام الجمهوري، تلاه عرض فني للأطفال بالزي الفرعوني تضمن أنشودة إيزيس وأغنية وطنية، كما تم استعراض مبادرات هيئة كوبتك أورفانز وفتيات مشروع «ابنتي الغالية» التي يجري تنفيذها في عدد من مراكز محافظة أسيوط بالتعاون مع الجمعيات الأهلية.

وخلال اللقاء تم عرض دور فتيات المشروع في تجهيز غرفة متكاملة داخل معهد الأورام تضمنت توفير عدد من الأسرة الطبية ومضخات إعطاء جرعات العلاج الكيماوي، إضافة إلى تطوير الحوائط والأسقف بما يسمح باستقبال نحو 45 طفلًا يوميًا لتلقي العلاج في بيئة أكثر راحة وملاءمة للأطفال المرضى، كما شاركن في أعمال التجميل والرسم داخل الوحدة لإضفاء أجواء مبهجة تخفف من رهبة العلاج، بمشاركة فريق المتطوعين "بنشتي" المتخصص في الرسومات الجدارية.

وعقب إزاحة الستار إيذانًا بالافتتاح، تفقد محافظ أسيوط ومرافقوه الوحدة الجديدة واستمع إلى شرح حول إمكاناتها والخدمات المقدمة للأطفال، كما حرص على الحديث مع عدد من المرضى وأسرهم للاطمئنان على مستوى الرعاية الصحية، موجهاً بسرعة التعامل مع أي معوقات قد تواجه المرضى وتقديم أفضل مستوى من الرعاية الطبية والإنسانية لهم.

وأكد اللواء محمد علوان أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات الحكومية والجامعية، مشيدًا بالتعاون المثمر مع جامعة أسيوط بقيادة الدكتور أحمد المنشاوي لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

وأشار محافظ أسيوط إلى أن القطاع الصحي يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، خاصة في ظل ما تشهده المستشفيات من تطوير ضمن المبادرات الرئاسية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق لتقديم خدمات صحية تليق بأهالي أسيوط.

وأوضح أن هذه المبادرة تعكس نجاح مشروع «ابنتي الغالية» في غرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية لدى الفتيات وإشراكهن في خدمة المجتمع، مؤكداً أن التعاون بين المجتمع المدني والمؤسسات الصحية يمثل نموذجًا ناجحًا لتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال مرضى السرطان.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد المنشاوي أن افتتاح العيادة بعد الانتهاء من أعمال التطوير ورفع الكفاءة يأتي في إطار حرص جامعة أسيوط على الارتقاء بالخدمات الطبية المقدمة للأطفال مرضى الأورام، وتوفير بيئة علاجية متخصصة تتماشى مع أحدث المعايير الطبية، وهو ما يعكس التزام الجامعة المستمر بتحسين جودة الرعاية الصحية وتخفيف معاناة الأطفال المرضى وأسرهم خلال رحلة العلاج معربًا عن تقديره لدعم محافظ أسيوط المتواصل للقطاع الصحي، معلنًا عن إنشاء مستشفى جامعي جديد للأورام لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى من مختلف محافظات الصعيد.

يُذكر أن هيئة كوبتك أورفانز منظمة دولية غير حكومية تعمل على تنمية مهارات الفتيات في صعيد مصر، ونفذت العديد من الأنشطة بمحافظة أسيوط لدعم الأطفال وتأهيل الفتيات من خلال مشروعات تنموية مثل "ابنتي الغالية" و"تمكين"، والتي تركز على بناء القدرات التعليمية والاجتماعية للفتيات بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة، إضافة إلى تنظيم لقاءات إقليمية لتبادل الخبرات وتعزيز أثر هذه المبادرات التنموية.

