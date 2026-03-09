نقيب الإعلاميين: تطوير ماسبيرو يبدأ بتحسين حياة العاملين وجودة الرسالة الإعلامية

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن التطوير في ماسبيرو لا بد أن يكون قائمًا على أساس قوي يشبه «عمود الخيمة»، وهو القوام الاقتصادي للتطوير، مشيرًا إلى أن هذا القوام يعتمد على جزئيّتين رئيسيتين، منوهًا بأن الجزئية الأولى تتعلق بتطوير حياة الناس وجودة حياة العاملين، والتطوير على كافة المستويات.

وشدد طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، على أن التطوير لابد أن يشمل العامل نفسه من خلال أن يحصل كل موظف على مرتبات مناسبة، ويصرف المعاشات، وتكون النواحي العلاجية محلولة، وهو ما يؤهلهم للقيام بدورهم بكفاءة.

وأوضح طارق سعدة، أن الجزئية الثانية، تركز على جودة الرسالة الإعلامية لتكون مؤثرة وقادرة على جمع المشاهد مرة أخرى، مشيرًا إلى أن بين هاتين الجزئيتين يوجد «عمود الخيمة» وهو الاقتصاد، الذي يجب أن يكون جزءًا من فكر الإدارة.

وتابع: "الإدارة ودورها هو العامل الأساسي في نجاح أي محاولة للتطوير، ولابد أن يكون التركيز على جميع النواحي والاتجاهات".