رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7000 جنيه.. مشروع قانون جديد بالنواب
سعر ومواصفات شيري تيجو 4 برو في السوق السعودي
طارق سعدة يكشف عن 3 محاور أساسية لمواجهة التحديات أمام الإعلام
دعاء العشر الأواخر من رمضان 2026.. ردّد أدعية ليلة القدر والليالي الوترية
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نقيب الإعلاميين: تطوير ماسبيرو يبدأ بتحسين حياة العاملين وجودة الرسالة الإعلامية

نقيب الاعلاميين
نقيب الاعلاميين

أكد طارق سعدة، نقيب الإعلاميين، أن التطوير في ماسبيرو لا بد أن يكون قائمًا على أساس قوي يشبه «عمود الخيمة»، وهو القوام الاقتصادي للتطوير، مشيرًا إلى أن هذا القوام يعتمد على جزئيّتين رئيسيتين، منوهًا بأن الجزئية الأولى تتعلق بتطوير حياة الناس وجودة حياة العاملين، والتطوير على كافة المستويات.

وشدد طارق سعدة، خلال لقاءه مع الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، على شاشة "القاهرة والناس"، على أن التطوير لابد أن يشمل العامل نفسه من خلال أن يحصل كل موظف على مرتبات مناسبة، ويصرف المعاشات، وتكون النواحي العلاجية محلولة، وهو ما يؤهلهم للقيام بدورهم بكفاءة.

وأوضح طارق سعدة، أن الجزئية الثانية، تركز على جودة الرسالة الإعلامية لتكون مؤثرة وقادرة على جمع المشاهد مرة أخرى، مشيرًا إلى أن بين هاتين الجزئيتين يوجد «عمود الخيمة» وهو الاقتصاد، الذي يجب أن يكون جزءًا من فكر الإدارة.

وتابع: "الإدارة ودورها هو العامل الأساسي في نجاح أي محاولة للتطوير، ولابد أن يكون التركيز على جميع النواحي والاتجاهات".

الاعلاميين نقيب الاعلاميين حبر سري

محمد عادل إمام وإيمي سالم
لو تعاني من الإمساك في رمضان
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
