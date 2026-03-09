بقيمة 300 ألف جنيه .. محافظ سوهاج يسلم 15 شيكا للعرائس الأولى بالرعاية

قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم 15 شيكا كمساعدات زواج لعدد 15 من العرائس الأيتام الأولى بالرعاية، بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه، دعما من جمعية الأورمان بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري شلقامي مدير مكتب الجمعية بأسيوط والوادي الجديد، وعلي إبراهيم مدير جمعية الأورمان بسوهاج.

محافظة سوهاج

أكد محافظ سوهاج على أهمية دور المجتمع المدني في مشاركة الدولة جهودها المبذولة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال خدمة المجتمع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ووجه الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها وتعاونهم المستمر مع المحافظة.

وهنأ المحافظ الفتيات المقبلات على الزواج المستفيدات من الشيكات المقدمة، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

ومن جانبه وجه مدير جمعية الأورمان الشكر لمحافظ سوهاج، مشيرا إلى أن الـ 15 شيك المقدمة بواقع 20 ألف جنيه لكل شيك، كمساهمة من الجمعية للأسر الأولى بالرعاية لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج.

ولفت إلى أنه تم اختيار الأسر عن طريق بحث اجتماعي من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ودراسة الحالة من قبل الجمعية، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية.