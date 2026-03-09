قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لتوفير الوقود.. باكستان تغلق جميع المدارس مؤقتاً في ظل تداعيات الحرب
ماكرون يحذر: الشرق الأوسط على حافة تصعيد خطير قد يؤثر على الأمن الدولي وطرق التجارة
المرشد الجديد في دائرة الخطر.. إسرائيل تلمح إلى استهداف مجتبى خامنئي
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح بالجامع الأزهر ليلة 20 رمضان
مدافع الأهلي: النادي تأثر برحيل محمد عبد المنعم
بث مباشر شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الحرمين في ليلة 21 رمضان
مقترح برلماني لإطلاق منصة وطنية رقمية للوقف الخيري لتعظيم عوائده
مواعيد عمل مترو الانفاق في عيد الفطر 2026
نجم الأهلي: أفضل خوض مجال التدريب بعد الاعتزال
كارثة إنسانية في بيروت.. نساء يلدن في الشوارع هربا من القصف الإسرائيلي
لوقف التصعيد.. جوزيف عون يقترح مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية دولية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع أجواء باردة صباحا وليلا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بقيمة 300 ألف جنيه .. محافظ سوهاج يسلم 15 شيكا للعرائس الأولى بالرعاية

محافظة سوهاج
محافظة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

قام اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، اليوم، بتسليم 15 شيكا كمساعدات زواج لعدد 15 من العرائس الأيتام الأولى بالرعاية، بقيمة إجمالية بلغت 300 ألف جنيه، دعما من جمعية الأورمان بالتعاون مع التضامن الاجتماعي.

وذلك بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور ياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، ويسري شلقامي مدير مكتب الجمعية بأسيوط والوادي الجديد، وعلي إبراهيم مدير جمعية الأورمان بسوهاج.

محافظة سوهاج

أكد محافظ سوهاج على أهمية دور المجتمع المدني في مشاركة الدولة جهودها المبذولة من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة من خلال خدمة المجتمع وخاصة الفئات الأولى بالرعاية.

ووجه الشكر لجمعية الأورمان والقائمين عليها وتعاونهم المستمر مع المحافظة.

وهنأ المحافظ الفتيات المقبلات على الزواج المستفيدات من الشيكات المقدمة، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة، مؤكدًا استمرار التعاون بين المحافظة ومؤسسات المجتمع المدني لتحقيق التنمية الشاملة وتقديم الدعم للمواطنين في مختلف المجالات.

ومن جانبه وجه مدير جمعية الأورمان الشكر لمحافظ سوهاج، مشيرا إلى أن الـ 15 شيك المقدمة بواقع  20 ألف جنيه لكل شيك، كمساهمة من الجمعية للأسر الأولى بالرعاية لتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج.

ولفت إلى أنه تم اختيار الأسر عن طريق بحث اجتماعي من خلال التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، ودراسة الحالة من قبل الجمعية، وذلك في إطار دعم الأسر الأولى بالرعاية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج محافظة سوهاج تكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

1000 جنيه زيادة اليوم| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

وزير التربية والتعليم

مصرع تلميذ في 4 ابتدائي بعد سقوطه من "شباك فصله" بمدرسة خاصة بالجيزة

الزوجة الضحية بالغربية

هددني بنشر صوري.. تفاصيل صادمة في أقوال ضحية زوجها بالغربية

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية يوم الإثنين

الذهب

تراجع أسعار الذهب عالميا مع ارتفاع النفط والدولار وسط تصاعد التوترات

ساديو ماني

ساديو ماني يعلق على تنظيف المسجد النبوي: خدمة بيوت الله شرف كبير

مصر - علم

مصر تؤكد ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي أمام التصعيد بالمنطقة

سعر الريال السعودي اليوم

بعد ارتفاع الدولار.. سعر الريال السعودي اليوم 9 مارس

ترشيحاتنا

سؤال الطفلة سلمى

معنى النبي الأمي؟.. طفلة تسأل وإمام مسجد السيدة زينب يرد

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي يوضح معنى وصف سيدنا داود بـ ذا الأيد في القرآن

سؤال الطفل محمد

مين الأفضل عند الله؟.. مدرس الدين أم الكيمياء؟ إمام السيدة زينب يرد

بالصور

لو بتعاني من الإمساك في رمضان .. 7 أطعمة تعيد حركة الأمعاء بشكل طبيعي

لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان
لو تعاني من الإمساك في رمضان

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟.. أطباء يكشفون الحقيقة وما يحدث للجسم

هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟
هل النوم بعد الإفطار مباشرة خطر على صحتك؟

على طريقة المطاعم.. طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز
طريقة عمل الأرز بالخلطة في رمضان بطعم مميز

قبل أذان المغرب بساعات.. لماذا يضرب الصداع الصائمين؟ أطباء يكشفون الأسباب وطرق الوقاية

أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه
أسباب الصداع قبل الإفطار وكيف تتجنبه

فيديو

الرئيس عبد الفتاح السيسي

عايز أبقى ضابط علشان أجيب حق بابا.. لقطات مؤثرة لحظة تكريم الرئيس السيسي لأسر الشهداء

رسالة داليا فؤاد بعد السجن

عايزة الحقيقة الكاملة تظهر.. داليا فؤاد توجه رسالة إلي عمرو أديب بعد خروجها من السجن

مزاد أساطير الكرة المصرية

وصلت لـ مليون جنيه.. مزاد خيري على مقتنيات أساطير الكرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد