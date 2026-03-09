صحة سوهاج تصدر 14 ألف و371 قرار علاج على نفقة الدولة و1057عملية مجانا

استعرض اللواء طارق راشد محافظ سوهاج، تقريراً مفصلاً قدمه الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، حول الموقف التنفيذي لمبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية خلال شهر فبراير الماضي.

وأكد محافظ سوهاج حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الصحي، في ظل ما توليه الدولة من اهتمام بهذا القطاع الحيوي.

محافظة سوهاج

بالتوازي مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستمرة للحكومة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال قطاع الصحة، والتوسع في تنفيذ وتطبيق العديد من المبادرات الرئاسية، والتي من بينها المبادرة الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية.

وأشارت إلى سعي المحافظة المستمر لإتاحة مختلف الخدمات الطبية والصحية للمواطنين بمختلف المراكز والمدن والأحياء، والعمل على تحسين جودة وكفاءة هذه الخدمات، وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من هذا القطاع.

وأشار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، خلال التقرير، إلى إصدار وتنفيذ 14 ألف و371 قرار علاج على نفقة الدولة بالمستشفيات المشاركة في المبادرة خلال شهر فبراير الماضي.

بإجمالي تكلفة تجاوزت 21 مليون جنيه و834 ألف جنيه، وإتاحة الخدمات الطبية المتقدمة لكافة الفئات المستحقة وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة، مشيرا إلى أن قرارات العلاج شملت عددًا من التخصصات الطبية الدقيقة والهامة.

من بينها:" الجراحة العامة، وجراحة الأوعية الدموية، والرعاية المركزة، والرمد"، إلى جانب قرارات العلاج الدوائي للأمراض المزمنة، وعلى رأسها الضغط والسكر.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم خلال نفس الشهر إجراء 1057عملية جراحية مجانًا ضمن المبادرة، شملت عمليات القسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية والقلب المفتوح، والمخ والأعصاب، وجراحات العيون، وكذلك عمليات الأوعية دموية، وزراعة القوقعة والعظام.