قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«الشيوخ» يوافق على سياسات التشغيل واشتراطات التراخيص ضمن اختصاصات المجلس الأعلى للجامعات
وزير التعليم العالي يرد على برلمانية الوفد: لا مانع من ضم مستشفيات الأزهر للمجلس الأعلى للجامعات
جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن استهداف 400 موقع داخل إيران خلال 24 ساعة
الأزهر يحتفل بذكرى غزوة بدر .. ويؤكد: الإيمان والعمل طريق النصر | صور
قرار من المحكمة في دعوى إقالةحسام حسن وجهازه الفني
قرار جديد من توروب حول كامويش في الأهلي
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف قاعدة مروحيات أمريكية في الكويت بصواريخ ومسيرات
الجيش الإيراني: استهدفنا حيفا و«تل أبيب» ومراكز وقواعد أمريكية في الكويت
يارا السكري: شخصية روح في مسلسل علي كلاي تمثل تحدٍ كبير والتعاون مع العوضي مريح.. حوار
تفاصيل القبض على طالب عمره 10 سنوات صدم طفلا بدراجة كهربائية ببني سويف
الصحة الإيرانية: مقتل أكثر من 1200 مدني وإصابة 10 آلاف منذ بدء الحرب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة سوهاج تستقبل دفعة جديدة من السعودية وسوريا واليمن والسودان

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، نتيجة لاهتمام ادارة الجامعة بقبول الطلاب وتسهيل التحاقهم.

في مختلف التخصصات للحصول على درجات البكالوريوس أو الليسانس وكذلك برامج الدراسات العليا.

جامعة سوهاج

وقال النعماني أن الجامعة ترحب بكافة الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مضيفاً أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، وذلك في إطار مبادرة "إدرس في مصر" التي اطلقتها وزارة التعليم العالي

واضاف النعماني انه تم قبول ١٤ طالب وافد من دول السعودية واليمن والسودان وسوريا، للالتحاق ببرامح الدراسات العليا بكليات الطب والهندسة، العلوم، الآداب، وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، مضيفا ان هذا التنوع يعكس جوده البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة.

وجدير بالذكر ان خطوات التقديم عبر منصة ادرس في مصر:
يقوم الطالب بالتسجيل المبدئي على المنصة عبر إنشاء حساب وإدخال معلوماته الأساسية وذلك عبر الموقع الرسمى لمنصة (ادرس فى مصر)
https://admission.study-in-egypt.gov.eg
يتم اختيار البرنامج الدراسي والمرحلة الدراسية التي يرغب الطالب في التقديم عليها سواء المرحلة الجامعية الأولى او الدراسات العليا.

يقوم الطالب بتحميل المستندات الأكاديمية المطلوبة بشكل واضح.
قيام الطالب بكتابة الرغبات الخاصة به وفقا لأولوياتها.
ينتظر قبولًا مبدئيًا يُرسل إلى حسابه.

يتم القبول المبدئى للطالب بعد إجراءات المراجعة الفنية واعتماد أوراقه ثم يتم دفع الرسوم المطلوبة.

يتسلم الطالب إفادة قبول نهائي ثم يتوجه للجامعة لتسليم ملفه واستكمال إجراءات القيد بالكلية المرشح عليها حتى يتمكن من الانتظام في الدراسة.

وتدعو جامعة سوهاج الدارسين والباحثين الراغبين في الاستمتاع بحياة جامعية مميزة تتسم بجودة المناخ الأكاديمي وبيئة بحثية ريادية داعمة للإبداع والابتكار للتقدم للتقديم على منصة ادرس في مصر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منصة ادرس فى مصر:

  • PDF أو JPG يجب أولا رفع الاوراق بصيغة مثل:
  1. شهادة الثانوية العامة.
  2. صورة جواز سفر ساري المفعول.
  3. بطاقة الهوية الوطنية.
  4. شهادة الميلاد.
  5. صورة شخصية.
سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج رئيس جامعة سوهاج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وفاة زوجة بطل كمال الأجسام الشحات مبروك

وفاة زوجة أسطورة كمال الأجسام الشحات مبروك مُتأثرة بوعكة صحية

الدولار

رسميا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك

كلب السويس

من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة

طقس الأسبوع

طقس الأسبوع| الأرصاد تعلن عن درجات الحرارة والظواهر المتوقعة

الرئيس الإيراني

الرئيس الإيراني: العدو حرف كلامي ويريد زرع الفتنة مع دول الجوار

جدول امتحانات شهر مارس 2026

بالصور .. إعلان جدول امتحانات شهر مارس 2026 ببعض المحافظات

ممدوح عباس

أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة

دواجن بيضاء

استمرار الارتفاع في أسعار الدواجن.. وهذا ثمن الكيلو الآن

ترشيحاتنا

هاني شاكر

نادية مصطفى: هاني شاكر فى العناية المركزة ولم يفقد الوعي.. خاص

مسلسل النص التاني

مواجهة مفاجئة بين أحمد رضوان وأحمد أمين في النص التاني

غلاف الكتاب

شاكر عبد الحميد يفتح أبواب سيكولوجية التذوق الفني في إصدار جديد لـ«هيئة الكتاب»

بالصور

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية "نرجس"

بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"
بعد تصدرها التريند.. 10 صور لـ ريهام عبد الغفور بعد حكاية"نرجس"

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز ومي عمر

خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر
خناقة على نمبر 1.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز و مى عمر

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة
طريقة عمل شوربة عيش الغراب “المشروم” بالكريمة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟
لنشر 9ونص\\ ماذا يحدث لجسمك عند تناول شوربة الدجاج على مائدة إفطار رمضان؟

فيديو

كريم فهمي

كنت بقعد يومين من غير أكل.. كريم فهمي يكشف أصعب فترات حياته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب : رموز وإشارات هل تعرفها؟

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب : كيف خنق تأخر الصادرات اقتصاد القارة السمراء؟

ميس رضا سفيرة الإيسيسكو للسلام

ميس رضا تكتب : الشاشات وإعادة تشكيل الوعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: المطرية حدوته مصرية

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

المزيد