جامعة سوهاج تستقبل دفعة جديدة من السعودية وسوريا واليمن والسودان

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج أن الجامعة تشهد زيادة ملحوظة في أعداد الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات، نتيجة لاهتمام ادارة الجامعة بقبول الطلاب وتسهيل التحاقهم.

في مختلف التخصصات للحصول على درجات البكالوريوس أو الليسانس وكذلك برامج الدراسات العليا.

جامعة سوهاج

وقال النعماني أن الجامعة ترحب بكافة الطلاب الوافدين من مختلف دول العالم، مضيفاً أن زيادة أعداد الطلاب الوافدين بالجامعة تأتي في إطار توجيهات الرئيس السيسي رئيس الجمهورية الهادفة إلى تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي، وذلك في إطار مبادرة "إدرس في مصر" التي اطلقتها وزارة التعليم العالي

واضاف النعماني انه تم قبول ١٤ طالب وافد من دول السعودية واليمن والسودان وسوريا، للالتحاق ببرامح الدراسات العليا بكليات الطب والهندسة، العلوم، الآداب، وكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، مضيفا ان هذا التنوع يعكس جوده البرامج التعليمية التي تقدمها الجامعة.

وجدير بالذكر ان خطوات التقديم عبر منصة ادرس في مصر:

يقوم الطالب بالتسجيل المبدئي على المنصة عبر إنشاء حساب وإدخال معلوماته الأساسية وذلك عبر الموقع الرسمى لمنصة (ادرس فى مصر)

https://admission.study-in-egypt.gov.eg

يتم اختيار البرنامج الدراسي والمرحلة الدراسية التي يرغب الطالب في التقديم عليها سواء المرحلة الجامعية الأولى او الدراسات العليا.

يقوم الطالب بتحميل المستندات الأكاديمية المطلوبة بشكل واضح.

قيام الطالب بكتابة الرغبات الخاصة به وفقا لأولوياتها.

ينتظر قبولًا مبدئيًا يُرسل إلى حسابه.

يتم القبول المبدئى للطالب بعد إجراءات المراجعة الفنية واعتماد أوراقه ثم يتم دفع الرسوم المطلوبة.

يتسلم الطالب إفادة قبول نهائي ثم يتوجه للجامعة لتسليم ملفه واستكمال إجراءات القيد بالكلية المرشح عليها حتى يتمكن من الانتظام في الدراسة.

وتدعو جامعة سوهاج الدارسين والباحثين الراغبين في الاستمتاع بحياة جامعية مميزة تتسم بجودة المناخ الأكاديمي وبيئة بحثية ريادية داعمة للإبداع والابتكار للتقدم للتقديم على منصة ادرس في مصر.

الأوراق المطلوبة للتقديم على منصة ادرس فى مصر:

PDF أو JPG يجب أولا رفع الاوراق بصيغة مثل: