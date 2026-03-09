البحرين: إصابة 32 مدنيا جراء هجمات إيرانية على سترة بينهم أطفال ورضيع

أعلن مركز الاتصال الحكومي في البحرين، فجر الاثنين، عن إصابة 32 مدنيا نتيجة الهجمات الإيرانية على منطقة سترة، بينهم 4 حالات حرجة تم نقلها إلى غرف العمليات.

وأوضح البيان أن جميع المصابين من المواطنين البحرينيين، منهم فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً تعرضت لإصابات بالغة في الرأس والعين، وطفلان يبلغان 7 و8 أعوام أصيبا إصابات خطيرة في الأطراف السفلية، إضافة إلى رضيع يبلغ من العمر شهرين بين المصابين.

وأشار المركز إلى أن الفرق الطبية تبذل جهودها لتقديم الرعاية اللازمة للمصابين، مع متابعة حالة الحالات الحرجة بشكل مستمر.