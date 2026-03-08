يغير مسار القضية.. دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد يكشف عن أدلة جديدة | تفاصيل

أكد دفاع المتهمة بقتل عروس بورسعيد فاطمة خليل أن هناك ما سيقدم خلال الأيام المقبلة سيغير مسار القضية عقب السماح لموكلته دعاء المتهمة بإضافة أقوال جديدة فى القضية

وقال محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد خلال تصريات لصدى البلد: سوف نكشف سبب اعتراف المتهمة بهذا الشكل المبين فى التحقيقات وكذا عدم تمكنها من تمثيل الجريمة بالشكل الكامل وفق ماورد بالتحقيقات

قال محامي المتهمة أن هناك جديد في القضية سيقدم أمام جهات التحقيق أو القضاء فهم المنوط بهم بالاستماع رسميا لأقوال المتهمة .

محامي المتهمة بقتل عروس بورسعيد.. موكلتي لديها أقوال جديدة تكشف حقيقة الواقعة سنقدمها لجهات التحقيق | تفاصيل

وطالب محامى المتهمة بقتل عروس بورسعيد تابعوا مابين السطور فى تصريحات أسرة المجنى عليها و أسرة الخطيب واربطوا الكلام ربما تصل إليكم الحقيقة

وتعجب محامي المتهمة من تناقض أقوال أسرة الخطيب مابين ما أدلوا به من أقوال فى التحقيقات وما خرجوا على مواقع التواصل و السوشيال ميديا من كلام مخالف عن موكلته دعاء المتهمة بقتل عروس بورسعيد.



وأكد محامى المتهمة أن اسرة المتوفية ومحامي المجنى عليها طالبوا بإدلاء المتهمة بما لديها من أقوال جديدة لأن هدف الجميع الآن البحث عن الحقيقة و محاسبة الجناه الفعليين فى تلك الجريمة حسب تعبيره.

وأكد محامي المتهمة أنه لو ثبت بيقينه لحظة أن المتهمة اقترفت تلك الجريمة عامدة سيتنحي فورا عن الدفاع عنها مؤكد إبلاغ أهلها بذلك لافتا أنه بعد الاستماع إليها وما أقرته من أقوال جديدة دفعه للاستمرار.