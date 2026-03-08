محافظ بورسعيد: جهاز تنمية المشروعات له دور هام في دعم الشباب ورواد الأعمال

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، محمد حسن مدير فرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الأستاذ حمدي عبد الحميد نائب مدير الفرع ومسؤول الخدمات غير المالية بالجهاز

محافظ بورسعيد يستقبل مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظة

وخلال اللقاء، استعرض مدير الفرع أبرز إنجازات الجهاز داخل المحافظة خلال الفترة الماضية، والدور الذي يقوم به في دعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يسهم في توفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المحلي

كما تناول اللقاء عرض خطة العمل المستقبلية للجهاز، والتي تستهدف التوسع في تمويل المشروعات المختلفة، وتقديم المزيد من الخدمات لأصحاب المشروعات، بما يعزز فرص نجاح واستدامة المشروعات

وأكد محافظ بورسعيد خلال اللقاء أهمية الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات في دعم الشباب ورواد الأعمال، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتعاون مع الجهاز لتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع إقامة المشروعات الصغيرة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة