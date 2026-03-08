وكيل تعليم بورسعيد: تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصفوف الأولى أولوية رئيسية

أجرى محمود بدوي وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد جولة تفقدية بمدرسة المناخ الرسمية لغات، لمتابعة مستوى التحصيل الدراسي لدى الطلاب والوقوف على مدى تطبيق آليات تنمية مهارات القراءة والكتابة داخل الفصول الدراسية.

جاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لسير العملية التعليمية بمدارس إدارة شمال التعليمية.

بدوي يتابع تنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب مدرسة مناخ بورسعيد الرسمية لغات

وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة أن تنمية مهارات القراءة والكتابة لدى طلاب الصفوف الأولى تمثل أولوية رئيسية في العملية التعليمية، مشددًا على ضرورة الالتزام بتطبيق البرامج والآليات التي أقرتها وزارة التربية والتعليم لقياس مستوى هذه المهارات لدى الطلاب، والعمل على دعم التلاميذ وتحسين مستوياتهم بما يحقق نواتج تعلم حقيقية.

وتضم المدرسة 275 طالبًا وطالبة موزعين على 9 فصول دراسية، بالإضافة إلى 3 قاعات لرياض الأطفال، حيث حرص بدوي على تفقد عدد من الفصول الدراسية، واطلع على مستوى أداء الطلاب في مهارات القراءة والكتابة، كما أجرى حوارًا مباشرًا مع عدد من التلاميذ لقياس مدى إتقانهم للمهارات الأساسية في القراءة والكتابة وفق المعايير المعلنة من وزارة التربية والتعليم.

كما تابع وكيل تعليم بورسعيد أساليب التدريس المستخدمة داخل الفصول، ومدى توظيف المعلمين للأنشطة التعليمية التي تسهم في تنمية مهارات القراءة والفهم والكتابة لدى الطلاب، مؤكدًا أهمية المتابعة المستمرة لمستوى التلاميذ في هذه المهارات الأساسية، لما لها من دور محوري في بناء قاعدة تعليمية قوية للطلاب في المراحل الدراسية اللاحقة.

وفي ختام الجولة، شدد بدوي على ضرورة استمرار المدارس في تطبيق آليات قياس مهارات القراءة والكتابة بصورة دورية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة التربية والتعليم، بما يسهم في تحسين مستوى الطلاب والارتقاء بجودة العملية التعليمية داخل المدارس.