محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إزالة الرتش من منطقة أرض النوادي بحي الزهور

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أعمال إزالة ورفع تجمعات الرتش من منطقة أرض النوادي بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق المختلفة وتحسين المظهر الحضاري. حيث رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء والأستاذ احمد زغلف رئيس حي الزهور، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المختصة.





محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات العمل الجارية في رفع تراكمات الرتش والمخلفات بالمنطقة، واطلع على جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع التجمعات الموجودة، موجهاً بتكثيف العمل والدفع بالمزيد من المعدات والعمالة لسرعة الانتهاء من أعمال رفع الرتش، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة ورفع كفاءة المنطقة.



وأكد المحافظ أن أعمال إزالة الرتش تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الأحياء والقضاء على المظاهر غير الحضارية، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع تكرار تراكم الرتش مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ باستمرار واستكمال أعمال رفع تجمعات الرتش تباعًا من مختلف المناطق بحي الزهور، بالتوازي مع الجهود الجارية في عدد من الأحياء الأخرى، بما يحقق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.