رئيس الوزراء يسلم عقود وحدات «سكن لكل المصريين» بحدائق العاصمة
الحرس الوطني الكويتي يسقط مسيرة.. وصفارات تدوي بالبحرين.. وبيان للأردن
جيش الاحتلال يصدر إنذاراً عاجلاً لسكان جنوب لبنان بالإخلاء الفوري
الصحة: تقرير أسبوعي يرصد تقدمًا ملحوظًا في المشروعات القومية خلال الأسبوع الأول من مارس 2026
مدارس ووحدات سكنية.. إيران تكشف حصيلة أضرار استهداف المنشآت المدنية خلال الحرب
حزب الله يستهدف موقع بلاط التابع لجيش الاحتلال المستحدث في جنوب لبنان بالصواريخ
بعد اختفائه منذ مقتل خامنئي.. منشور غامض منسوب لقائد فيلق القدس من داخل إسرائيل يشعل الجدل
الدفاعات الجوية السعودية تتصدى لمسيرات وصواريخ استهدفت منشآت حيوية
3 أيام إجازة رسمية.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيًا في مصر
صواريخ خارقة للتحصينات.. الاحتلال يشن غارات عنيفة على بلدة النبي شيت في لبنان| التفاصيل
مدبولي يسلم عقود وحدات سكنية بحدائق العاصمة لمحدودي ومتوسطي الدخل
وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع نظيره العراقي تداعيات التصعيد العسكري
محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد أعمال إزالة الرتش من منطقة أرض النوادي بحي الزهور

محمد الغزاوى

 تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد أعمال إزالة ورفع تجمعات الرتش من منطقة أرض النوادي بنطاق حي الزهور، وذلك ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة المناطق المختلفة وتحسين المظهر الحضاري. حيث رافق المحافظ خلال الجولة اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بجهاز تعمير سيناء والأستاذ احمد زغلف رئيس حي الزهور، وعدد من القيادات التنفيذية والجهات المختصة.


 

محافظ بورسعيد يوجه بتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال

وخلال الجولة، تابع محافظ بورسعيد معدلات العمل الجارية في رفع تراكمات الرتش والمخلفات بالمنطقة، واطلع على جهود الأجهزة التنفيذية في التعامل مع التجمعات الموجودة، موجهاً بتكثيف العمل والدفع بالمزيد من المعدات والعمالة لسرعة الانتهاء من أعمال رفع الرتش، بما يسهم في تحسين البيئة المحيطة ورفع كفاءة المنطقة.


وأكد المحافظ أن أعمال إزالة الرتش تأتي في إطار خطة متكاملة تنفذها المحافظة لرفع كفاءة الأحياء والقضاء على المظاهر غير الحضارية، مشدداً على ضرورة المتابعة المستمرة لمنع تكرار تراكم الرتش مرة أخرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين.

كما وجه المحافظ باستمرار واستكمال أعمال رفع تجمعات الرتش تباعًا من مختلف المناطق بحي الزهور، بالتوازي مع الجهود الجارية في عدد من الأحياء الأخرى، بما يحقق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين ويحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد ارض النوادى

