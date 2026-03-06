إقبال كثيف في جولة الإعادة على مقعد نقيب مهندسي بورسعيد بين الجوهري ورمضان

تشهد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين، بين كل من الدكتور رمضان عبد العال، والدكتور محمد محمد الجوهري وذلك لحسم منصب النقيب بعد عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة خلال الجولة الأولى من انتخابات التجديد النصفي.



وقال المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، إن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء جولة الإعادة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في التصويت.

رئيس لجنة الانتخابات: إقبال كبير وأتوبيسات لنقل المهندسين.. وجولة الإعادة تحسم نقيب «مهندسي بورسعيد» اليوم

وأوضح حرز أن باب التصويت فُتح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم واختيار نقيبهم من بين المرشحين المتنافسين، مشيرًا إلى أن الإقبال على اللجان شهد توافدًا ملحوظًا وكثافة في الحضور من المهندسين منذ الساعات الأولى للتصويت.



وأضاف رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة حرصت كذلك على توفير أتوبيسات لنقل المهندسين من عدد من الأحياء لتسهيل مشاركتهم في التصويت، موضحًا أن هناك أتوبيسات ستنقل المهندسين من مدينة بورفؤاد أمام مسجد الشعراوي بدءًا من الساعة 10 صباحًا، على أن يتحرك أتوبيس آخر من جوار مسجد بورفؤاد في تمام الساعة 1 ظهرًا.

وتابع حرز أن هناك أتوبيسات أخرى مخصصة لنقل المهندسين من حي الزهور بدءًا من الساعة 10 صباحًا، بالإضافة إلى أتوبيس آخر يتحرك في تمام الساعة 1 ظهرًا، وذلك لتسهيل وصول أعضاء الجمعية العمومية إلى مقر النقابة والمشاركة في جولة الإعادة.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، لافتًا إلى أن الإقبال يعكس وعي مهندسي بورسعيد بأهمية دور النقابة وحرصهم على اختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة فور انتهاء عمليات التصويت والفرز، بحضور ممثلي المرشحين وتحت الإشراف القضائي الكامل، مؤكدًا أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتعمل على خروج الانتخابات بصورة تليق بنقابة المهندسين.