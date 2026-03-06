قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يتفقد سفن التغويز وصوامع عتاقة .. غدا
إصابة ابن وزير المالية في حكومة الاحتلال بجروح على الحدود مع لبنان
إبراهيم عمران يشكو تجاهل الوسط الفني: لا أحد يسأل علي... ومش عضو نقابة.. آكل بيتي وولادي منين؟
الأهلي بيطارده.. تحذير شديد اللهجة لنجوم الزمالك قبل مواجهة الاتحاد
الجبلي: رسائل الرئيس السيسي في الأكاديمية العسكرية حاسمة وتحمي الأمن الغذائي
وزير الري: إنشاء مدارس فنية تكنولوجية لمعالجة وتحلية المياه
أمريكا تستعين بأوكرانيا لمواجهة المسيرات الإيرانية
الطاقة الدولية: النفط متوفر بالسوق.. والمشكلة تكمن في الخدمات اللوجستية
التموين تعلن مد فترة فترة الأوكازيون الشتوي حتى يوم 21 مارس
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودا للوساطة.. ولا نتردد في الدفاع عن كرامة بلدنا
الصحة: افتتاح وتجهيز 10 أقسام ووحدات علاج طبيعي جديدة في 7 محافظات
التضامن: اتساع الفجوة العلاجية بين مرضى الإدمان من الإناث عالميا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كثيف في جولة الإعادة على مقعد نقيب مهندسي بورسعيد بين الجوهري ورمضان

رئيس لجنة الانتخابات: إقبال كبير وأتوبيسات لنقل المهندسين.. وجولة الإعادة تحسم نقيب «مهندسي بورسعيد» اليوم
رئيس لجنة الانتخابات: إقبال كبير وأتوبيسات لنقل المهندسين.. وجولة الإعادة تحسم نقيب «مهندسي بورسعيد» اليوم
محمد الغزاوى

تشهد نقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، جولة الإعادة على مقعد نقيب المهندسين، بين كل من الدكتور رمضان عبد العال، والدكتور محمد محمد الجوهري وذلك لحسم منصب النقيب بعد عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية اللازمة خلال الجولة الأولى من انتخابات التجديد النصفي.


وقال المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، إن اللجنة أنهت كافة الاستعدادات اللازمة لإجراء جولة الإعادة، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تُجرى تحت إشراف قضائي كامل لضمان النزاهة والشفافية في التصويت.

رئيس لجنة الانتخابات: إقبال كبير وأتوبيسات لنقل المهندسين.. وجولة الإعادة تحسم نقيب «مهندسي بورسعيد» اليوم

وأوضح حرز أن باب التصويت فُتح منذ الساعات الأولى من صباح اليوم أمام أعضاء الجمعية العمومية، للإدلاء بأصواتهم واختيار نقيبهم من بين المرشحين المتنافسين، مشيرًا إلى أن الإقبال على اللجان شهد توافدًا ملحوظًا وكثافة في الحضور من المهندسين منذ الساعات الأولى للتصويت.


وأضاف رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة حرصت كذلك على توفير أتوبيسات لنقل المهندسين من عدد من الأحياء لتسهيل مشاركتهم في التصويت، موضحًا أن هناك أتوبيسات ستنقل المهندسين من مدينة بورفؤاد أمام مسجد الشعراوي بدءًا من الساعة 10 صباحًا، على أن يتحرك أتوبيس آخر من جوار مسجد بورفؤاد في تمام الساعة 1 ظهرًا.

وتابع حرز أن هناك أتوبيسات أخرى مخصصة لنقل المهندسين من حي الزهور بدءًا من الساعة 10 صباحًا، بالإضافة إلى أتوبيس آخر يتحرك في تمام الساعة 1 ظهرًا، وذلك لتسهيل وصول أعضاء الجمعية العمومية إلى مقر النقابة والمشاركة في جولة الإعادة.

وأكد رئيس لجنة الانتخابات أن اللجنة تتابع سير العملية الانتخابية لحظة بلحظة لضمان الالتزام بالقواعد المنظمة، لافتًا إلى أن الإقبال يعكس وعي مهندسي بورسعيد بأهمية دور النقابة وحرصهم على اختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.

وأشار إلى أنه من المقرر إعلان النتيجة فور انتهاء عمليات التصويت والفرز، بحضور ممثلي المرشحين وتحت الإشراف القضائي الكامل، مؤكدًا أن اللجنة تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين وتعمل على خروج الانتخابات بصورة تليق بنقابة المهندسين.

بورسعيد نقابة المهندسين مهندسي بورسعيد جولة الاعادة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

"قولوا للناس دي آخر دفعة".. الرئيس السيسي يوجه بإلغاء التخصصات غير المطلوبة| فيديو

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

المقاولون

رد فعل غير متوقع من المقاولون العرب بعد الخسارة أمام الأهلي.. اديني عقلك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يسجل هذا المستوى

سعر الذهب

أسعار الذهب الآن في مصر

خالد الغندور

تعليق غير متوقع من خالد الغندور على إلغاء هدف المقاولون أمام الأهلي

الدعاء

دعاء ثالث جمعة من رمضان.. 8 كلمات فيها العجب

تامر حسني

الناس مش عارفة تاكل إيه.. تامر حسني يوجه رسالة لوزارة الصحة

ترشيحاتنا

أرشيفي

الاحتلال يقصف مقر لخامنئي تحت الأرض ويطالب سكان مدينة إيرانية بإخلاء مساكنهم

اتصال هاتفي بين وزير الخارجية و نظيره القطري

وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع قطر ودول الخليج خلال اتصال مع نظيره القطري

أرشيفي

الجيش الإيراني يعلن مهاجمة القواعد الأمريكية في الكويت

بالصور

لوك لافت.. نادية الجندي تبهر متابعيها في أحدث ظهور

نادية الجندي
نادية الجندي
نادية الجندي

كاجوال لافت.. ليلى زاهر تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ليلى زاهر
ليلى زاهر
ليلى زاهر

فيديو

حكاية نرجس

رحمة رياض تدخل مصر بأغنية تتر “حكاية نرجس”| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد