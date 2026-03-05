مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

واصلت مديريات الخدمات بمحافظة بورسعيد تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة تكثيف الجهود الخدمية والمجتمعية، وتوفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية.

التضامن الاجتماعي

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد تحت إشراف الدكتورة إنجي حسن، مدير المديرية، وبمشاركة جهاز مستقبل مصر لأهل مصر، حملة لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية حيث تم توزيع 150 كرتونة من السلع الغذائية و150 دجاجة على عدد من الأسر المستحقة وذلك في إطار تقديم أوجه الدعم اللازمة لهم خلال الشهر الكريم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

قطاع الصحة

قام الدكتور أشرف المغربي، مدير إدارة الأسنان، بالمرور على وحدة السلام الريفية لمتابعة سير العمل بعيادة الأسنان والتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وخلال المرور، تم التأكد من توافر المستلزمات والخامات الخاصة بعيادة الأسنان وعدم وجود أي نواقص وجاهزية الأجهزة والمعدات للعمل بكفاءة وانتظام استقبال الحالات داخل العيادة، إلى جانب الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لجميع الوحدات الصحية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.

قطاع الشباب والرياضة

نظمت مديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف محمد عبد العزيز، مدير المديرية، من خلال إدارة تنمية وتمكين الشباب، جلسة تفاعلية رياضية حول صحة المراهقين بمقر مركز التنمية الشبابية الزهور، وذلك ضمن خطة أندية السكان لنشر الوعي بالقضايا الصحية والمجتمعية بين الشباب.

وأدارت الجلسة دعاء عبد الرحمن، مدربة أندية السكان، حيث تضمنت مجموعة من الأنشطة والألعاب الرياضية التفاعلية مثل كرة القدم وتمارين الكونزات والحواجز الرياضية بهدف تعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي بين الشباب.

كما شهدت الجلسة حوارا مفتوحا مع المشاركين حول أهمية الرياضة لصحة المراهقين ودورها في بناء الجسم والعقل وتحسين الحالة المزاجية وزيادة التركيز وتعزيز الثقة بالنفس.



وتأتي هذه الجهود في إطار تكامل عمل مديريات الخدمات بمحافظة بورسعيد لتقديم الدعم المجتمعي للمواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرياضية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.