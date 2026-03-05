مديريات بورسعيد تواصل جهودها الخدمية والرقابية ودعم الأسر الأولى بالرعاية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الجيزة يضبط فرزًا عشوائيًا وحرقًا للمخلفات بالوراق .. شاهد
نشرة المرأة والمنوعات | ريجيم النصف الأخير من رمضان.. البيت الأبيض يحسم الجدل حول احمرار رقبة ترامب
بعثه الزمالك تسافر لـ الكونغو يوم 12 مارس
حسام موافي: تكرار التبول ليلًا قد يكون عرضًا أو مرضًا.. والجسم السليم لا يخزن الماء |فيديو
الأرصاد: غدا طقس بارد صباحا وليلا دافئ نهارا ودرجة الحرارة الصغرى بالقاهرة 12
قرار عاجل من الاهلي بشأن حكام مباريات الفريق المتبقية في الدوري.. تفاصيل
محافظ بورسعيد يقود حملات مكثفة لرفع الرتش وتطوير الأسواق
بيان «أوروبي - خليجي»: أمن الخليج كيزة أساسية لاستقرار الاقتصاد العالمي
الدفاعات السعودية تعترض 3 مسيرات شرق منطقة الجوف.. المستجدات
الدولار يتراجع بختام تعاملات اليوم الخميس بعد كسر حاجز الـ50 جنيهًا
حكم الإفطار لمن لم يستطع الصيام لكبر سنه.. الأزهر للفتوى يجيب
عرفتوا إنكوا غلط.. الغندور يوجّه رسالة لجمهور الأهلي بعد حرمانه من حضور لقاء الترجي
محافظات

محمد الغزاوى

واصلت مديريات الخدمات بمحافظة بورسعيد تنفيذ عدد من المبادرات والفعاليات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، بضرورة تكثيف الجهود الخدمية والمجتمعية، وتوفير الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية.

التضامن الاجتماعي 

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي ببورسعيد تحت إشراف الدكتورة إنجي حسن، مدير المديرية، وبمشاركة جهاز مستقبل مصر  لأهل مصر، حملة لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية حيث تم توزيع 150 كرتونة من السلع الغذائية و150 دجاجة على عدد من الأسر المستحقة وذلك في إطار تقديم أوجه الدعم اللازمة لهم خلال الشهر الكريم وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

 قطاع الصحة

قام الدكتور أشرف المغربي، مدير إدارة الأسنان، بالمرور على وحدة السلام الريفية لمتابعة سير العمل بعيادة الأسنان والتأكد من انتظام تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.

وخلال المرور، تم التأكد من توافر المستلزمات والخامات الخاصة بعيادة الأسنان وعدم وجود أي نواقص وجاهزية الأجهزة والمعدات للعمل بكفاءة وانتظام استقبال الحالات داخل العيادة، إلى جانب الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى ومعايير الجودة، مؤكدًا استمرار المتابعة الدورية لجميع الوحدات الصحية لضمان تقديم خدمة طبية متميزة وآمنة للمواطنين.

 قطاع الشباب والرياضة 

نظمت مديرية الشباب والرياضة، تحت إشراف  محمد عبد العزيز، مدير المديرية، من خلال إدارة تنمية وتمكين الشباب، جلسة تفاعلية رياضية حول صحة المراهقين بمقر مركز التنمية الشبابية الزهور، وذلك ضمن خطة أندية السكان لنشر الوعي بالقضايا الصحية والمجتمعية بين الشباب.

وأدارت الجلسة دعاء عبد الرحمن، مدربة أندية السكان، حيث تضمنت مجموعة من الأنشطة والألعاب الرياضية التفاعلية مثل كرة القدم وتمارين الكونزات والحواجز الرياضية بهدف تعزيز روح المشاركة والعمل الجماعي بين الشباب. 

كما شهدت الجلسة حوارا مفتوحا مع المشاركين حول أهمية الرياضة لصحة المراهقين ودورها في بناء الجسم والعقل وتحسين الحالة المزاجية وزيادة التركيز وتعزيز الثقة بالنفس.


وتأتي هذه الجهود في إطار تكامل عمل مديريات الخدمات بمحافظة بورسعيد لتقديم الدعم المجتمعي للمواطنين وتعزيز الرقابة على الأسواق والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية والرياضية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة.

بورسعيد محافظة بورسعيد الشباب والرياضة الشئون الصحية

