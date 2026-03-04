محافظ بورسعيد: اهتمام كبير بتطوير المناطق السكنية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، اليوم، سير العمل في أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور، وذلك في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، والمهندسة رشا شريف مدير مركز معلومات شبكات المرافق، والمهندسة أمل الألفي مدير وحدة التطوير الحضاري بالمحافظة، والمهندسة إحسان برمه مدير مديرية الطرق ببورسعيد.

محافظ بورسعيد يتابع أعمال تطوير ورفع كفاءة منطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور

وخلال جولته، تابع محافظ بورسعيد معدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالمنطقة، مؤكدًا أن أعمال التطوير بتكلفة 270 مليون جنيه وتشمل 168 عمارة سكنية بإجمالي 3984 وحدة سكنية، بما يخدم نحو 16 ألف مواطن، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة العمرانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تُقام على مساحة 250 ألف متر مسطح، وتشمل رفع كفاءة وتطوير جميع الطرق الداخلية بالمنطقة، وتطوير الأرصفة، ورفع كفاءة غرف تفتيش صرف العمارات، إلى جانب تطوير واجهات العمارات وتحسين منظومة الإضاءة العامة. كما تتضمن الأعمال إنشاء شبكة متكاملة لصرف مياه الأمطار، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية المقررة والجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، موجهًا بتكثيف معدلات التنفيذ والمتابعة المستمرة لكافة الأعمال الجارية، لضمان سرعة الانتهاء من المشروع مع الحفاظ على أعلى معايير الجودة.

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير المناطق السكنية ورفع كفاءة الطرق والخدمات، في إطار خطة متكاملة تستهدف تحقيق التنمية المستدامة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة، وتوفير بيئة سكنية لائقة للمواطنين