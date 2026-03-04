نائب محافظ بورسعيد يترأس ورشة عمل لنواب رؤساء الأحياء لتعزيز كفاءة العمل الإداري

ترأس الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، اليوم، ورشة عمل لنواب رؤساء الأحياء، وذلك في إطار رفع كفاءة منظومة العمل داخل الأحياء وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات التنفيذية بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد، ونواب رؤساء الاحياء.

وتناولت الورشة التعريف بمهام واختصاصات عدد من الإدارات الحيوية بالمحافظة منها إدارة التخطيط العمراني والتصالح، وإدارة الأملاك والتقنين، وشبكات المرافق، والإدارة المالية وإدارة التخطيط الاستراتيجي والخطة الاستثمارية، ومنظومة المتغيرات المكانية بما يسهم في دعم آليات العمل وتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.

كما تضمنت الورشة التعريف بآليات العمل الميداني للتعامل مع أبرز الملفات داخل الأحياء، ومن بينها ملف المتأخرات، والوحدات السكنية المقتحمة، وإزالة الإشغالات، وأعمال الرتش، وأعمال النظافة، بما يحقق سرعة الاستجابة للمشكلات ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.