أمين عام نقابة المحامين يكشف لـ صدى البلد كواليس اللقاء الأول بمحافظ بورسعيد

كشف رضا رخا الأمين العام لنقابة المحامين بمحافظة بورسعيد لصدى البلد، كواليس اللقاء الأول لمجلس ادارة النقابة برئاسة أحمد الزلاط باللواء إبراهيم ابوليمون محافظ بورسعيد.

وأكد أمين عام نقابة المحامين لصدى البلد، ان مجلس النقابة بتشكيله الجديد حرص منذ اللحظات الاولى لوصول المحافظ عقب تكليفه بالمنصب على مد أواصر التعاون وتقديم التهنئة باسم جموع المعلمين للمحافظ وعرض عدد من القضايا التى تهم الشارع البورسعيدي والتى يعتبر محامو بورسعيد جزءا لا يتجزأ منها.

أمين عام نقابة المحامين يكشف كواليس اللقاء الأول بمحافظ بورسعيد

وأضاف رضا رخا ان وفد مجلس النقابة أكد لمحافظ بورسعيد على دور النقابة المجتمعي في بورسعيد وأنها كيان مهم في هذا البلد العظيم.

ولفت أمين عام نقابة محامين بورسعيد الى التطرق للحديث عن مشكلة الاسكان التعاوني والاجتماعي وتأخر المحافظة في تسليم الوحدات.

وأشار أمين عام نقابة المحامين الى تطرق الحديث حول تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باستحقاق المواطنين لوحدات اسكان مدعمة من المحافظة.

وأكد رخا ابلاغ محافظ بورسعيد وفد مجلس النقابة بأنه سيلتقي مع الدكتورة مي عبد الحميد رئيسة صندوق الاسكان لبحث أطر التعاون في توفير ما لا يقل عن ٢٠ الف وحدة سكنية لشباب بورسعيد.

وأوضح أمين عام نقابة محامي بورسعيد انه تم طرح مشكلة رصف الطرق المؤدية لأرض النوادي ومنها نادي المحامين الجديد .

ولفت رخا الى تطرق الحديث عن أرض طريق المعاهدة وأراضي جنوب بورسعيد والجمعيات وتقنين وضعها .

وأضاف ان الجلسة شملت طرح وفد مجلس النقابة عودة بورسعيد إلى الخريطة السياحية وجذب السياحة الداخلية والخارجية لها .

وكشف أمين عام النقابة أن اللقاء تناول فرص توظيف أبناء بورسعيد الضائعة في معظم الشركات والمشاريع الحيوية والإستراتيجية وضرب مثالا لذلك حقل ظهر، ووعد محافظ بورسعيد بمراجعة ذلك .

وأشار أمين نقابة محامين بورسعيد الى انه على هامش اللقاء تم التطرق الى الجهاز التنفيذي ومشاكله، وأيضا عن مصانع الاستثمار .

واختتم امين عام نقابة محامي بورسعيد بأن الحديث تطرق الى الانتهاء قريبا من استكمال بناء استاد بورسعيد، وطلب الأمين العام تخصيص قطعة أرض على شاطئ بورسعيد للمحامين مؤكدا تلقي وعد من محافظ بورسعيد بأن ذلك سيتم في نظام الشاطئ الموحد.