محافظ بورسعيد يناقش ميدانيٱ مقترح تطوير ورفع كفاءة الأماكن المحيطة بمساكن «المنطقة الرابعة»

أجرى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، جولة ميدانية بحي المناخ، لبحث مقترح تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بمساكن المنطقة الرابعة، في إطار خطة المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث رافقه الدكتور عمرو عثمان، نائب المحافظ، وشيماء العزبي، رئيس حي المناخ، والإدارات المختصة بالمحافظة.

أبو ليمون يوجه بحصر المحال المغلقة بالسوق وتحسين مستوى النظافة وزيادة المسطحات الخضراء

واستعرض المحافظ مقترح التطوير بالمنطقة، موجها بالتنسيق بين حي المناخ ومديرية الأمن لحصر المحال المغلقة بالسوق المتواجد بالمنطقة لإعادة استغلالها بالشكل الأمثل، هذا إلى جانب رفع كفاءة الشوارع، وإعادة تنظيم الحركة المرورية بالمنطقة، وتطوير منظومة الإضاءة، وتحسين أعمال النظافة والتشجير، بما يسهم في تحقيق السيولة المرورية وإعادة الوجه الجمالي للمنطقة.

وأكد محافظ بورسعيد خلال جولته أن أعمال التطوير تستهدف تحقيق الاستغلال الأمثل للموقع، والقضاء على المظاهر العشوائية، ويوفر بيئة آمنة وحضارية لسكان المنطقة.

ووجه محافظ بورسعيد بسرعة التنسيق بين الجهات المختصة والعمل وفق إطار زمني، بما يضمن تحقيق الانضباط والارتقاء بمستوى الخدمات.