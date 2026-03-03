محافظ بورسعيد يشيد بالدور المهم الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في حماية المال العام

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار هشام ابو الوفا رئيس فرع النيابة الإدارية ببورسعيد، والمستشار محمد نور الدين نائب رئيس فرع النيابة الإدارية ببورسعيد، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بالمحافظة.بحضور المستشار احمد سحيم مستشار المحافظه للاستثمار

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم منظومة العمل الإداري، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل مختلف قطاعات الجهاز الإداري، بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وخلال اللقاء، حرص المستشاران على تقديم خالص التهنئة لمحافظ بورسعيد بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، ومؤكدين دعمهم الكامل لكافة الجهود التي تستهدف خدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام.

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في حماية المال العام ومكافحة أوجه القصور الإداري، بما يعزز من كفاءة الجهاز التنفيذي ويدعم جهود الدولة في تحقيق الحوكمة الرشيدة.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار التعاون البنّاء مع مختلف الجهات الرقابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد.