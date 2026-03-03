قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن.. إخلاء مؤقت لمبنى السفارة الأمريكية في عمّان بسبب تهديد أمني
عزومة رمضان.. محمد صلاح يستقبل لاعبي ليفربول في منزله
الأزهر: انتهاك سيادة الدول العربية يرفضه الخُلق والدين.. وندعو لوقف الحرب في المنطقة فورا
ترتيب الدوري الإسباني بعد تعثر ريال مدريد أمام خيتافي
جيش الاحتلال يعلن تدمير مركز الاتصالات والدعاية التابع للنظام الإيراني
الأيام الوترية في رمضان 2026 .. مواعيد تحري ليلة القدر
استئناف دخول المساعدات الإنسانية| إسرائيل تعلن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم إلى غزة.. اليوم
أفضل دعاء في جوف الليل لمغفرة الذنوب.. كلمات مستجابة خلال شهر رمضان
ميمي جمال تشعل أحداث الحلقة 13 من «هي كيميا».. وكمياء تطلب العودة لحجاج بعد الطلاق
بعد أنباء انسحاب إيران.. ما مصير مجموعة مصر في كأس العالم 2026؟
عطاء مخلص.. مجلس الزمالك يمنح ممدوح عباس الرئاسة الشرفية للنادي
10 رابحين.. أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية| فيديو
محافظات

محافظ بورسعيد يشيد بالدور المهم الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في حماية المال العام

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع النيابه الاداريه ببورسعيد
محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع النيابه الاداريه ببورسعيد
محمد الغزاوى

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بمكتبه بديوان عام المحافظة، المستشار هشام ابو  الوفا رئيس فرع النيابة الإدارية ببورسعيد، والمستشار محمد نور الدين نائب رئيس فرع  النيابة الإدارية ببورسعيد، وذلك في إطار تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والجهات الرقابية بالمحافظة.بحضور المستشار احمد سحيم مستشار المحافظه للاستثمار

محافظ بورسعيد يستقبل رئيس فرع النيابه الاداريه ببورسعيد

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات المتعلقة بدعم منظومة العمل الإداري، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقانون وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية داخل مختلف قطاعات الجهاز الإداري، بما يضمن حسن سير العمل وتحقيق الانضباط المؤسسي.

وخلال اللقاء، حرص المستشاران على تقديم خالص التهنئة لمحافظ بورسعيد بمناسبة توليه مهام منصبه، متمنين له دوام التوفيق والسداد في أداء مسؤولياته، ومؤكدين دعمهم الكامل لكافة الجهود التي تستهدف خدمة المواطنين وتحقيق الصالح العام.

من جانبه، أعرب محافظ بورسعيد عن تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور المهم الذي تقوم به هيئة النيابة الإدارية في حماية المال العام ومكافحة أوجه القصور الإداري، بما يعزز من كفاءة الجهاز التنفيذي ويدعم جهود الدولة في تحقيق الحوكمة الرشيدة.

وأكد المحافظ حرصه على استمرار التعاون البنّاء مع مختلف الجهات الرقابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء بورسعيد.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد النيابة الادارية

سعر الذهب

نزل أكثر من 1000 جنيه| تراجع غير متوقع في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

لو ما نزلتش على البطاقة.. هل يمكن الحصول على منحة التموين 800 جنيه عبر الخط الساخن؟

سعر الذهب في مصر

ارتفاع أسعار الذهب الآن.. الجرام وصل 8480 جنيهًا

مرتبات شهر مارس

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026.. بشرى سارة للموظفين قبل عيد الفطر

حالة الطقس في مصر

بعد موجة الأمطار .. الأرصاد تزف بشرى بشأن طقس الساعات القادمة

مي عز الدين

انتشار كثيف للصديد في المعدة.. تطورات الحالة الصحية لـ مي عز الدين

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

إجازة عيد الفطر 2026.. شوف هتاخد كام يوم

منحة التموين

منحة التموين 400 جنيه.. كيفيه الحصول عليها واعرف نزلت ولا لأ

مضيق هرمز

مستشار بالحرس الثوري الإيراني: سنلقي السفن العابرة لمضيق هرمز في النار

القيادة المركزية الأمريكية: العمليات القتالية الرئيسية مستمرة وجهودنا للرد متواصلة

القيادة المركزية الأمريكية: العمليات القتالية الرئيسية مستمرة وجهودنا للرد متواصلة

طهران

طهران تحت القصف.. إسرائيل تدعو المدنيين للابتعاد عن محيط التلفزيون الإيراني

مسلسل على قد الحب الحلقة 13 .. اعتراف محمود الليثي بحقيقته لنيللى كريم ورد فعل غير متوقع

فوائد قمر الدين في رمضان وأيهما أفضل.. مشروب غني بالطاقة لكن بشروط

السعر خرافي .. ومواصفات سيارة محمد رمضان الفيراري الجديدة| صور

كيف تستفيدين من ساعات ما بين الإفطار والسحور لخسارة الوزن في رمضان

نانسي صلاح

كان معمولي عمل بخراب البيت.. نانسي صلاح تحكي تفاصيل صادمة عن السحر

متهم واقعة كرداسة

حادث قديم ومسكنات قوية .. أسرار جديدة عن متهم دهس كرداسة

محمد رمضان

الفيراري السبب.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بسبب غيابه عن دراما رمضان 2026

خالد عامر

خالد عامر يكتب: إفطار القوات المسلحة .. رسالة سلام بقوة الردع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: الأحداث الإيرانية بتوقيت انتصارات مصر وكيفية التوصل للسلام

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر.. صمام الأمان في العالم العربي في زمن التحولات الكبرى

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: سقوط القلاع الزجاجية وانكسار هيبة التاج

سيد الضبع

سيـد الضبـع يكتـب : وسط نيران الحروب … تبقى نعمة الأمن في مصر مسؤولية الجميع

