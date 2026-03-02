قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بورسعيد يسلم 70 جهازًا كهربائيًا لـ عشرة عرائس بالمحافظة

محافظ بورسعيد يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية
محافظ بورسعيد يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية
محمد الغزاوى

قام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، بتسليم أجهزة كهربائية لعدد 10 عرائس من أبناء المحافظة، في إطار جهود المحافظة لدعم الأسر الأولى بالرعاية ومساندة الفتيات المقبلات على الزواج وذلك بحضور الدكتورة انجي حسن مدير مديرية التضامن واللواء محمد بصلة مدير المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد.

وأكد المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحرص على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مشيرًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم أوجه الدعم الاجتماعي والإنساني، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني. وشملت المساعدات تسليم 7  أجهزة كهربائية لكل عروسة بإجمالي عدد 70 جهاز لتوفير احتياجاتهن الأساسية ومساعدتهن على بدء حياة جديدة مستقرة

محافظ بورسعيد يؤكد على تقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية

كما حرص محافظ بورسعيد على تقديم التهنئة للعرائس وأسرهن، متمنيًا لهن حياة زوجية سعيدة ومستقرة، ومؤكدًا استمرار جهود المحافظة في تنفيذ المبادرات المجتمعية التي تستهدف دعم المواطنين وتحقيق التكافل الاجتماعي.

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الأسر الأولى بالرعاية

حقيقة اعتزال سمسم شهاب

مقولتش هعتزل | سمسم شهاب ينفي شائعات تحريم الفن .. ويؤكد تمسكه بالغناء

