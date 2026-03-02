محافظة بورسعيد تتسلم 2000 كيلو من اللحوم من وزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد، سيارة محملة بـ 2000 كيلو جرام من اللحوم مقدمة من وزارة الأوقاف، تمهيدًا لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بمختلف أحياء المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد أبو طالب مدير مديرية الأوقاف، والدكتورة إنجي حسن مدير مديرية التضامن الاجتماعي، حيث تفقد المحافظ محتويات المساعدات الغذائية واطمأن على جودتها وسلامتها قبل بدء عملية التوزيع

محافظ بورسعيد يشدد على ضمان وصول المساعدات الغذائية لمستحقيها

ووجه المحافظ بضرورة توزيع اللحوم بالشكل الأمثل بما يضمن وصولها إلى مستحقيها من الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية التضامن الاجتماعي، مع التأكيد على الالتزام بمعايير العدالة والشفافية في عملية التوزيع، لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة للأسر المستهدفة

وأكد محافظ بورسعيد أن هذه الجهود تأتي في إطار التعاون المثمر بين مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مشيدًا بدور وزارة الأوقاف في دعم المبادرات المجتمعية وتقديم أوجه الرعاية للفئات الأكثر احتياجًا