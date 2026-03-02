دوره حاسم جدا .. أرني سلوت: محمد صلاح هو مفتاح قوة ليفربول

شدد الهولندي أرني سلوت، المدير الفني لنادي ليفربول، على الدور الحاسم للنجم المصري محمد صلاح داخل الفريق، مؤكدًا أن وجوده يمنح الريدز قوة هجومية إضافية ويشكل فارقًا كبيرًا في المباريات، وذلك قبل مواجهة وولفرهامبتون ضمن الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد ليفربول لمواصلة نتائجه الإيجابية على ملعب وولفرهامبتون مساء الثلاثاء، حيث يعتمد سلوت بشكل كبير على خبرات نجومه وعلى رأسهم محمد صلاح، لما يمتلكه من قدرة على تسجيل الأهداف وصناعة الفارق في اللحظات الحاسمة.

وأوضح المدرب الهولندي أن وجود صلاح يعزز القوة الهجومية للفريق ويمنحه ثقة إضافية داخل الملعب.

وأضاف سلوت أن صلاح يعد مفتاحًا رئيسيًا في طريقة اللعب، نظرًا لخبراته الكبيرة في التعامل مع مختلف ظروف المباريات، سواء أمام الفرق الكبرى أو الفرق المنظمة دفاعيًا.

وعلق على الأداء الهجومي قائلاً: "أنا لا أقيم المهاجمين فقط بناءً على الأهداف، بل على مساهمتهم في الفريق ككل. لكنني كنت سعيدًا جدًا بهدف صلاح الأخير، لأنه أعطاه دفعة معنوية كبيرة".

من ناحية أخرى، استبعد سلوت مشاركة النجم الألماني فلوريان فيرتز أمام وولفرهامبتون، مؤكدًا أن عودته تتطلب وقتًا إضافيًا.

وتابع: "مباراة الغد ربما تكون مبكرة جدًا بالنسبة له، وربما يغيب أيضًا عن مواجهة نهاية الأسبوع، لكننا نأمل عودته الأسبوع المقبل".

وأشار سلوت إلى قوة وولفرهامبتون رغم نتائجه الأخيرة، واصفًا الفريق بأنه منظم وصعب الاختراق، ولفت إلى فوزهم الأخير على أستون فيلا كدليل على قدرتهم التنافسية.

وأكد أن مواجهة الفريق مرتين في فترة قصيرة، بما في ذلك كأس الاتحاد الإنجليزي، تمنح الجهاز الفني فرصة أكبر لتحليل المنافس والاستعداد بشكل أفضل.

وأضاف: "نحن نعرف بعضنا جيدًا، والمباريات المتقاربة دائمًا ما تكون تنافسية وصعبة، لذلك نتوقع مواجهة قوية أمام وولفرهامبتون".