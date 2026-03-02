قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

شركة سيارات صينية تستخدم القطط للترويج لسيارتها الجديدة

أومودا القطط
أومودا القطط
عزة عاطف

أطلقت علامة “أومودا” الصينية التابعة لمجموعة "شيري" حملة ترويجية غير تقليدية تمامًا في المملكة المتحدة لتدشين طرازها الجديد "أومودا 7". 

وبدلاً من الاعتماد على المشاهد المعتادة للسيارات وهي تسير في طرق جبلية أو حلبات سباق، اختارت الشركة أسلوبًا يعتمد على الأجواء والمشاعر الاستثنائية. 

وظهر في الحملة عشرات من القطط "الشيرازي" الكثيفة الفراء وهي تملأ سقف وغطاء محرك السيارة، والهدف من ذلك هو إثبات كفاءة الزجاج العازل للصوت؛ حيث تم تصوير خرخرة القطط المستمرة وهي تملأ المكان من الخارج، بينما يسود هدوء تام داخل المقصورة، مما يعكس اهتمام العلامة بأدق تفاصيل الراحة والسكينة للركاب.

زهور وأمطار وثلوج لتعزيز التجربة الحسية للسيارة الجديدة

لم تقتصر الغرابة في الحملة على القطط فحسب، بل شملت أيضًا استخدام أطنان من الزهور الملونة التي ألقيت فوق السيارة للترويج لنظام التعطير الذكي داخل المقصورة، والذي يوفر ثلاثة خيارات مختلفة من الروائح الطبيعية. 

كما تضمنت المقاطع الترويجية وضع السيارة في ظروف طقس قاسية تمثلت في أمطار اصطناعية وثلوج كثيفة، وذلك لاستعراض قدرة منظومة الدفع الهجين (PHEV) على العمل بكفاءة تحت الضغوط البيئية المختلفة. 

وتهدف هذه الاستراتيجية البصرية، التي أطلقت تحت شعار "كل شيء أساسي"، إلى لفت انتباه الجمهور البريطاني بشكل مبتكر وربط العلامة التجارية بنمط حياة عصري يدمج بين الطبيعة والتقنية المتقدمة.

مواصفات أومودا 7 وأسعارها التنافسية في مواجهة الكبار

تطرح أومودا 7 بخيارين للمحركات؛ الأول محرك بنزين توربيني سعة 1.6 لتر، والثاني نظام هجين متطور (Super Hybrid) يجمع بين محرك 1.5 لتر وبطارية بقوة 18.3 كيلوواط في الساعة، مما يمنح السيارة مدى قيادة إجمالي يصل إلى 1200 كيلومتر. 

وتتميز المقصورة بشاشة ضخمة مقاس 15.6 بوصة قابلة للانزلاق ونظام صوتي من "سوني" مع مكبرات صوت مدمجة في مساند الرأس. 

وتبدأ أسعار السيارة في بريطانيا من حوالي 29,915 جنيهًا إسترلينيًا لنسخة البنزين، وتصل إلى 32,000 جنيه إسترليني للنسخة الهجينة، مما يضعها في منافسة مباشرة مع طرازات شهيرة مثل "هيونداي توسان" و"فولكس فاجن تيجوان" بأسعار أكثر جاذبية وضمان ممتد لعدة سنوات.

أومودا أسعار Omoda 7 سيارات شيري حملة أومودا 7 بالقطط أومودا الهجين 2026

