أيهما تفضل.. أودي A5 أم مرسيدس C 200 موديل 2026

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وتوافره هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: اودي A5 و مرسيدس C 200 موديل 2026، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات السيدان .

وسائل الأمان بـ اودي A5 موديل 2026

اودي A5 موديل 2026

زودت سيارة اودي A5 موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وحساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك اودي A5 موديل 2026

اودي A5 موديل 2026

تحصل سيارة اودي A5 موديل 2026 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وبها قوة 196 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 246 كم/ساعة، وبها عزم دوران 340 نيوتن/متر، وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في مدة 7.8 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر اودي A5 موديل 2026

اودي A5 موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 375 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 850 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة اودي A5 موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 4 مليون و 400 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ مرسيدس C 200 موديل 2026

مرسيدس C 200 موديل 2026

تحتوي سيارة مرسيدس C 200 موديل 2026 علي الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الثبات الإلكترونى .

محرك مرسيدس C 200 موديل 2026

مرسيدس C 200 موديل 2026

تستمد سيارة مرسيدس C 200 موديل 2026 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 204 حصان، وبها عزم دوران 300 نيوتن/متر، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.3 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر مرسيدس C 200 موديل 2026

مرسيدس C 200 موديل 2026

تباع سيارة مرسيدس C 200 موديل 2026 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 4 مليون و 230 ألف جنيه .