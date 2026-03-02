الطاقة الذرية : لا نستبعد احتمال حدوث تسرب إشعاعي ذي عواقب وخيمة

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل جروسي، الاثنين، أن الهيئة الأممية لا تملك أي مؤشرات تدل على إصابة منشآت نووية في إيران بالضربات الأمريكية والإسرائيلية.

وأفاد جروسي في مستهل جلسة خاصة لمجلس حكام الوكالة لبحث ملف إيران بأن «جهود الاتصال مع الهيئات التنظيمية النووية الإيرانية متواصلة من دون رد حتى اللحظة. نأمل بإعادة تأسيس قناة الاتصال هذه التي لا غنى عنها في أقرب وقت ممكن».

وأكد جروسي أن الوضع في الشرق الأوسط «مقلق جدا»، داعيا إلى ممارسة «أقصى درجات ضبط النفس».

وقال جروسي في مستهل جلسة خاصة لمجلس حكام الوكالة لبحث ملف إيران «أكرر دعوتي لجميع الأطراف لممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنّب مزيد من التصعيد».

لكن قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نستبعد احتمال حدوث تسرب إشعاعي ذي عواقب وخيمة.

