بعد الفوز على بيراميدز.. أحمد حسن يزف خبرا سارا للاعبي الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، صرف مكافآت للاعبي الفريق الكروي الأول، بعد الفوز على بيراميدز وتصدر جدول ترتيب الدوري المصري.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه علي فيسبوك "مكافآت خاصة للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز" .

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

بتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، من 18 مباراة.

بينما يتواجد نادي بيراميدز في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2026 برصيد 37 نقطة، من 18 مباراة أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مارس، وذلك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد للدوري.