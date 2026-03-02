فليك : سنجعل المستحيل ممكنًا أمام أتلتيكو مدريد في كأس الملك

أكد الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، تمسكه بأمل العودة أمام أتلتيكو مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، رغم الخسارة الثقيلة في لقاء الذهاب برباعية نظيفة.

وخلال المؤتمر الصحفي، شدد فليك على ضرورة الإيمان بالقدرة على قلب النتيجة، مؤكدًا أن دعم الجماهير سيكون عنصرًا حاسمًا في المواجهة المرتقبة.

وأشار إلى أن الفريق يملك نموذجًا إيجابيًا سابقًا يمكن البناء عليه، موضحًا أن الخطة تعتمد على الضغط الهجومي المكثف ومحاولة التسجيل مبكرًا لتغيير مجرى المباراة.

واعترف مدرب برشلونة بصعوبة المهمة أمام خصم قوي سبق أن ألحق ضررًا كبيرًا بفريقه، لكنه أوضح أن الهدف هو تحويل التحدي إلى دافع، مع التركيز على الحفاظ على نظافة الشباك كخطوة أولى نحو العودة.

كما تطرق فليك إلى موقف بيدري، مؤكدًا أن الجهاز الفني سيتعامل بحذر مع مشاركته، في ظل ازدحام جدول المباريات، وأن القرار النهائي بشأن عدد الدقائق التي سيخوضها سيتحدد قبل اللقاء مباشرة.