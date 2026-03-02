سيف زاهر يتغنى بلاعب الزمالك: اشتغل على نفسه كتير

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وأشاد الإعلامي سيف زاهر بلاعب الزمالك ناصر منسي بعد تألقه أمام بيراميدز، وكتب عبر حسابه بموقع فيسبوك: النهاردة ناصر منسي بخبرة وحماس السنين، لاعب بيعافر على كل كورة وفي أرض الملعب بيروح ويقع ويقوم ودايما الكورة تدي المجتهد.

وتابع: ناصر منسي اشتغل كتير على نفسه عشان يوصل لمستواه الحالي وهو يستاهل كل خير.

وسجل حسام عبد المجيد هدف الزمالك في الدقيقة 60 من ركلة جزاء بعد ان احتسبها الحكم محمود بسيوني لصالح ناصر منسي بعد خطأ من احمد سامي مدافع بيراميدز في تمرير الكرة لأحمد الشناوي حارس مرماه ليعرقل منسي ليحتسبها الحكم بعد الرجوع لتقنية الفيديو.



وبتلك النتيجة اعتلى الزمالك صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 40 نقطة، ويتوقف رصيد بيراميدز عند النقطة 37 في المركز الثاني.