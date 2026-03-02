شيكابالا وهشام ماجد وعمرو سلامة يحتفلون بصدارة الزمالك للدوري

أحتفل الفنان هشام ماجد بفوز الزمالك على بيراميدز بهدف مقابل لا شئ، بمنافسات الجولة الـ20 لبطولة الدورى المصرى الممتاز.



وشارك هشام ماجد عبر حسابه على «فيسبوك» صورة جمعته مع المخرج عمرو سلامة، والمخرج كريم أبو ذكرى، واللاعب شيكابالا محتفلين بالفوز.

ونجح الفريق الكروي بنادي الزمالك في تحقيق فوزاً ثميناً على نظيره بيراميدز، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما امس الأحد ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

بتلك النتيجة انفرد نادي الزمالك بصدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 40 نقطة، من 18 مباراة.

بينما يتواجد نادي بيراميدز في وصافة جدول ترتيب الدوري المصري 2026 برصيد 37 نقطة، من 18 مباراة أيضًا.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

وفي سياق متصل، يلتقي الزمالك بنظيره الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل الموافق 6 مارس، وذلك في الجولة المقبلة من الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أن تذاع بشكل حصري عبر قناة أون تايم سبورتس الناقل الوحيد للدوري.