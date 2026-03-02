قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
ترامب: نلت من المرشد الإيراني قبل أن ينال مني
غارات إسرائيلية أمريكية تستهدف طهران و3 مدن إيرانية
اقتصادية النواب تناقش أزمة عدم إدراج المواليد الجدد على البطاقات التموينية..اليوم
هل القوامة أن يكون الرجل سي السيد في بيته؟.. مفتي الجمهوررية يرد
سقوط أمطار | الأرصاد تحذر طقس اليوم شديد البرودة
مسؤولون أمريكيون: شكوك جدية في قدرة المعارضة الإيرانية على إسقاط النظام
هل يتفاوت الأجر في الصيام على قدر المشقة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت
دوي صفارات الإنذار يوقظ الكويت فجرا.. والدفاع الجوي يتصدى لأهداف معادية
وفقا لآخر تحديث.. سعر العملات العربية في البنك الأهلي بالمستهل
فضل العبادة في الثلث الأخير من الليل.. مفتي الجمهورية يكشف عنها
أخبار العالم

أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

تداولت منصات إعلامية أنباء غير مؤكده، عن أن الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، قد يكون من بين القيادات التي استهدفت في سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق ببيروت وجنوب لبنان خلال الساعات الماضية.

وأعلن حزب الله في بيانٍ رسمي عن عملية نوعية استهدفت موقع “مشمّار الكرمل” الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب حيفا، مستخدمًا صليات من صواريخ متطورة وسربًا من الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن العملية نفذت منتصف ليل الأحد – الإثنين.

وجاء في بيان الحزب أن العملية تهدف إلى الثأر لدماء الإمام علي الخامنئي، كما اعتبرها دفاعًا شرعيًا عن لبنان وشعبه، وردًا على ما وصفه بـ«الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة» وعمليات اغتيال القادة والمقاتلين.

شدد البيان على أن استمرار العدوان الإسرائيلي – الذي يمتد وفق وصفه لأكثر من 15 شهرًا – لن يبقى دون رد، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الرد في الزمان والمكان المناسبين، داعيًا إلى وقف ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي‑الأميركي على لبنان.

في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى من الأراضي اللبنانية، في تصعيد حاد على الحدود.

وفي تطور ميداني، أصدر جيش الاحتلال تحذيرًا لسكان 53 قرية وبلدة في جنوب لبنان ومنطقة البقاع بإخلاء منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر نحو المناطق المفتوحة، وسط تصاعد التوترات.

تضمنت قائمة القرى التي طالها التحذير مناطق مثل بنت جبيل، ميس الجبل، حولا، صفد البطيخ، قانا، الحداثا، ميدون، درويس، وغيرها من المناطق الحيوية في جنوب وشرق لبنان.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

