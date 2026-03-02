أنباء عن اغتيال أمين حزب الله نعيم قاسم في غارات إسرائيلية على بيروت

تداولت منصات إعلامية أنباء غير مؤكده، عن أن الشيخ نعيم قاسم، الأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، قد يكون من بين القيادات التي استهدفت في سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على مناطق ببيروت وجنوب لبنان خلال الساعات الماضية.

وأعلن حزب الله في بيانٍ رسمي عن عملية نوعية استهدفت موقع “مشمّار الكرمل” الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب حيفا، مستخدمًا صليات من صواريخ متطورة وسربًا من الطائرات المسيّرة، مؤكدًا أن العملية نفذت منتصف ليل الأحد – الإثنين.

وجاء في بيان الحزب أن العملية تهدف إلى الثأر لدماء الإمام علي الخامنئي، كما اعتبرها دفاعًا شرعيًا عن لبنان وشعبه، وردًا على ما وصفه بـ«الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة» وعمليات اغتيال القادة والمقاتلين.

شدد البيان على أن استمرار العدوان الإسرائيلي – الذي يمتد وفق وصفه لأكثر من 15 شهرًا – لن يبقى دون رد، وأن المقاومة تحتفظ بحقها في الرد في الزمان والمكان المناسبين، داعيًا إلى وقف ما وصفه بالعدوان الإسرائيلي‑الأميركي على لبنان.

في المقابل، شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق أخرى من الأراضي اللبنانية، في تصعيد حاد على الحدود.

وفي تطور ميداني، أصدر جيش الاحتلال تحذيرًا لسكان 53 قرية وبلدة في جنوب لبنان ومنطقة البقاع بإخلاء منازلهم فورًا والابتعاد لمسافة لا تقل عن ألف متر نحو المناطق المفتوحة، وسط تصاعد التوترات.

تضمنت قائمة القرى التي طالها التحذير مناطق مثل بنت جبيل، ميس الجبل، حولا، صفد البطيخ، قانا، الحداثا، ميدون، درويس، وغيرها من المناطق الحيوية في جنوب وشرق لبنان.