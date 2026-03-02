أنباء عن اغتيال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في غارة إسرائيلية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرشيفية
تداولت وسائل إعلام عربية أنباء عن اغتيال رئيس كتلة نواب حزب الله في البرلمان اللبناني، محمد رعد، جراء غارة إسرائيلية استهدفت مواقع داخل لبنان.

ووفق ما نقلته قناة "العربية" عن مصادر خاصة، فإن رعد قتل في الضربات الإسرائيلية الأخيرة، التي تأتي ضمن حملة عسكرية أعلن الجيش الإسرائيلي أنها تستهدف مواقع تابعة لحزب الله في مناطق مختلفة من لبنان.

ويأتي هذا التطور في ظل تصعيد متسارع، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ ضربات مكثفة ضد أهداف لحزب الله، في خطوة تُوسّع دائرة المواجهة القائمة مع إيران، وتفتح جبهة جديدة على الحدود اللبنانية.

في المقابل، أعلن حزب الله فجر اليوم الاثنين تنفيذ هجمات بصليات من الصواريخ النوعية، إلى جانب إطلاق سرب من الطائرات المسيّرة استهدفت موقع "مشمار الكرمل" للدفاع الصاروخي التابع للجيش الإسرائيلي جنوب مدينة حيفا، كما تحدث عن رشقات صاروخية إضافية انطلقت من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية، في استمرار للتصعيد على الجبهة الشمالية.

وسط هذه التطورات، شدد الرئيس اللبناني جوزاف عون على أن إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل يقوض المساعي الرامية إلى تحييد لبنان عن أتون الصراع الإقليمي، محذراً من تداعيات خطيرة قد تجر البلاد إلى مواجهة شاملة.

