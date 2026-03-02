قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دوي صفارات الإنذار في البحرين وتحذيرات عاجلة للسلامة
نيويورك تايمز: إيران اكتشفت نقاط ضعف بمواقع عسكرية أمريكية
استشهاد 10 أشخاص في ضربات إسرائيلية على بيروت
لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
رسميا.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين
حكم استعمال جهاز التنفس الاصطناعي للصائم.. عطية لاشين يجيب
تفاصيل زلزال الفجر.. هزة أرضية تضرب مصر وشعر بها سكان القاهرة
أنباء عن اغتيال رئيس كتلة حزب الله النيابية محمد رعد في غارة إسرائيلية
هل يجوز أداء العمرة في رمضان بالتقسيط؟.. اعرف رأي الشرع
الخطوط الجوية القطرية تعلن استمرار تعليق رحلاتها بسبب إغلاق المجال الجوي
عاجل.. الشبكة القومية للزلازل تسجل هزة أرضية بقوة 3.6 ريختر بالقرب من السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

لاريجاني: إيران لن تجلس على طاولة المفاوضات مع واشنطن

القسم الخارجي

قال علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم إن بلاده لن تتفاوض مع الولايات المتحدة، مؤكداً أن السياسة الأمريكية الأخيرة حول المنطقة كانت قائمة على "آمال واهية" أدت إلى زعزعة الاستقرار.

وأضاف لاريجاني أن الرئيس دونالد ترامب حول شعاره "أمريكا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، ما أدى إلى وقوع الجنود الأمريكيين ضحايا لنزعة الهيمنة الإسرائيلية، بحسب قوله.

وتطرق لاريجاني إلى الوضع العسكري قائلاً إن الشعب الإيراني في حالة دفاع عن النفس، وأن قوات بلاده المسلحة لم تكن البادئة بأي هجوم، مشدداً على أن الردود الإيرانية جاءت في إطار حماية الأمن الوطني والمصالح الاستراتيجية.

وأوضح أن الولايات المتحدة الآن قلقة من مزيد من الخسائر في صفوف قواتها بالمنطقة نتيجة سياساتها السابقة، وأن أي محاولة لإعادة فرض السيطرة ستقابل برد صارم من طهران.

علي لاريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني الولايات المتحدة الرئيس دونالد ترامب إسرائيل أولاً أمريكا أولاً

