وكالة الأنباء الفرنسية: دوي انفجارات في سماء أبوظبي

أعلنت وكالة الأنباء الفرنسية، عن دوي انفجارات في سماء أبوظبي، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.







قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تمكن من “النيل من المرشد الإيراني قبل أن ينال منه”، مشيراً إلى أن طهران حاولت اغتياله مرتين، لكنه سبقها بالتحرك أولاً.

وأضاف ترامب أن الضربة الأولى التي نفذتها الولايات المتحدة كانت “ناجحة جداً”، وأسفرت عن مقتل معظم الأسماء التي كانت تطرح كمرشحين محتملين لقيادة إيران.

وتابع قائلاً إن أياً من الأشخاص الذين جرى التفكير بهم لقيادة البلاد “لن يتولى المنصب، لأنهم جميعاً قتلوا”.

