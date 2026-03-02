هزة أرضية صباحًا وطقس بارد اليوم 2 مارس 2026.. تفاصيل الزلزال وحالة الجو

أعلنت الشبكة القومية لرصد الزلازل تسجيل هزة أرضية في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، بلغت قوتها 3.61 درجة على مقياس ريختر.

ووقعت الهزة في تمام الساعة 5:40 صباحًا، على عمق 14.44 كيلومترًا تحت سطح الأرض، عند خط عرض 30.23 درجة شمالًا وخط طول 31.92 درجة شرقًا.

ووفقًا للبيانات الرسمية، يبعد مركز الزلزال نحو 17 كيلومترًا عن منطقة سيدي الدكروري بمحافظة السويس، وحوالي 40 كيلومترًا جنوب شرق مدينة بلبيس بمحافظة الشرقية. وشعر بالهزة عدد من المواطنين في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات المجاورة، دون تسجيل خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن.

استمرار انخفاض درجات الحرارة

وفي سياق متصل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار تراجع درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم الإثنين 2 مارس 2026، مع طقس شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر والليل.

كما حذرت من فرص تكوّن الصقيع على المزروعات في مناطق من وسط سيناء، بالتزامن مع نشاط للرياح يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، وقد يكون مثيرًا للرمال والأتربة خاصة في جنوب الصعيد.

شبورة مائية وأمطار متفرقة

وأشارت الهيئة إلى تكوّن شبورة مائية كثيفة من الساعة الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

وتوقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 30% على مناطق من جنوب الوجه البحري، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد.

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت الأرصاد من اضطراب حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، نتيجة نشاط الرياح التي تتراوح سرعتها بين 40 و60 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج إلى نحو 3 أمتار.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم