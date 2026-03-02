البورصة تبدد مخاوف الحرب وتبدأ تعاملات الإثنين بارتفاع جميع مؤشراتها

بددت البورصة المصرية مخاوف الحرب وتداعياتها الإقليمية، واستهلت تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدعومة بعمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية وأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في معنويات المستثمرين.

أداء مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 48044 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.29% ليبلغ مستوى 58188 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.20% ليسجل 21855 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5066 نقاط.

وعلى صعيد الشركات المتوسطة والصغيرة، ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11980 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.65% ليبلغ مستوى 16943 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 5060 نقاط.

ويعكس الأداء الإيجابي في مستهل التعاملات قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية وتجاوز تداعيات التوترات الجيوسياسية، وسط ترقب المستثمرين لأي مستجدات قد تؤثر على اتجاهات التداول خلال الجلسات المقبلة.