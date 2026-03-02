قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير التعليم يختبر مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة أثناء جولته بقنا|صور
موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة
شهادتها معتمدة من جامعة هيروشيما|شاهد وزير التعليم يتحاور مع الطلاب عن أهمية مادة البرمجة
الحرس الثوري يعلن قصف مكتب نتنياهو.. ومصيره غير معروف
بلا تسريبات حتى الآن.. فرق الرصد البيئي تطوق موقع حادث المنصة البترولية في رأس شقير
مصرع طالبة وإصابة 3 في انقلاب سيارة أمام بوابة مدينة أسيوط الجديدة
الجيش الإسرائيلي: مقتل مسؤولين كبار في وزارة الاستخبارات الإيرانية في هجوم مفاجئ
المعلمين "على التختة "ووزير التعليم "بيشرح لهم"|ماذا حدث بإحدى مدارس قنا اليوم؟|صور
مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي باستمرار جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي
اتحاد الكرة يعلن 2026 عاماً للتحول الرقمي الشامل
محلل سياسي: إسرائيل تستخدم ملفات إبستين للضعط على ترامب في حرب إيران
جيش الإحتلال يستهدف قياديا بارزا من حزب الله في غارة على الضاحية الجنوبية
اقتصاد

البورصة تبدد مخاوف الحرب وتبدأ تعاملات الإثنين بارتفاع جميع مؤشراتها

محمد صبيح

بددت البورصة المصرية مخاوف الحرب وتداعياتها الإقليمية، واستهلت تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع جماعي للمؤشرات، مدعومة بعمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية وأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، بما يعكس تحسنًا نسبيًا في معنويات المستثمرين.

أداء مؤشرات البورصة 

وارتفع مؤشر إيجي إكس 30 بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 48044 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 0.29% ليبلغ مستوى 58188 نقطة، وقفز مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 0.20% ليسجل 21855 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 5066 نقاط.

وعلى صعيد الشركات المتوسطة والصغيرة، ارتفع مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 11980 نقطة، كما صعد مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 0.65% ليبلغ مستوى 16943 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 5060 نقاط.

ويعكس الأداء الإيجابي في مستهل التعاملات قدرة السوق على امتصاص الصدمات الخارجية وتجاوز تداعيات التوترات الجيوسياسية، وسط ترقب المستثمرين لأي مستجدات قد تؤثر على اتجاهات التداول خلال الجلسات المقبلة.

