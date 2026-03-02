موعد مباراة الزمالك والإتحاد فى الدوري المصري القنوات الناقلة

يستعد نادي الزمالك لاستكمال مسيرة الانتصارات التي بدأها مع معتمد جمال في بطولة الدوري المصري للابتعاد بصدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة الزمالك والإتحاد

يواجه فريق الزمالك منافسه الاتحاد السكندري يوم 6 مارس الجاري ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري المصري على ستاد القاهرة الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإتحاد

وتقام مباراة الزمالك ضد الاتحاد في تمام الساعة التاسعة والنصف وتذاع عبر قناة أون سبورت.

فوز الزمالك ضد بيراميدز

حقق نادي الزمالك الفوز على فريق بيراميدز بنتيجة 1-0، على ستاد الدفاع الجوي، في إطار مباريات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل نادي الزمالك المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 40 نقطة فيما جاء بيراميدز في المركز الثاني برصيد 37 نقطة بالتساوي مع الأهلي صاحب المركز الثالث.



