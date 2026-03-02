الزمالك يتحدى المستحيل .. 4 خطوات مميزة في موسم تاريخي

نجح نادي الزمالك في استعادة نغمة الانتصارات والإنجازات خلال الفترة الماضية وتصدر جدول ترتيب بطولة الدوري.

وتحدى الزمالك أزماته ومشكلاته المستمرة بإيقاف القيد ومنعه من التدعيمات خلال الميركاتو الشتوي الماضي بسبب 11 قضية مختلفه في الفيفا.

أزمات الزمالك

دخل نادي الزمالك في أزمة مالية حادة وتفاقمت بشكل كبير على لاعبي الفريق بعدم حصولهم على مستحقاتهم المالية وطلب عدد منهم الرحيل عن الفريق.

قام الزمالك ببيع نجومه لتوفير مبالغ مالية للفريق وحصول اللاعبين عن مستحقاتهم المالية وهم دونجا وناصر ماهر الثنائي الأهم في الفريق.

ونجح الزمالك رغم الأزمات المالية الحادة في الحفاظ على حظوظه في تحقيق بطولات نهاية الموسم الحالي.

إنجازات الزمالك

وتصدر الزمالك بطولة الدوري المصري الممتاز بعد فض الشراكة مع بيراميدز أمس في مباراة حسمها الأبيض لصالحه بنتيجة 1-0.

وصنع معتمد جمال مع الزمالك سلسلة من الانتصارات في بطولة الدوري وصلت محطاتها السابعة حتى الآن.

ويعد الفوز على بيراميدز بالنسبة للزمالك بطولة خاصة ليس بسبب تصدر الترتيب وإنما لكونه بطل قارة أفريقيا الموسم الماضي.

وتأهل الزمالك أيضا لدور ربع نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية بعد تصدر ترتيب المجموعة.