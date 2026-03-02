ناقد رياضي: الروح سر انتصار الزمالك على بيراميدز.. والأهلي هو المستفيد الأكبر| فيديو

أثنى الناقد الرياضي أشرف عبد الناصر على الروح العالية التي ظهر بها لاعبو نادي الزمالك خلال مباراة بيراميدز في الدوري المصري، والتي فاز بها الفارس الأبيض بهدف نظيف.

وقال أشرف عبد الناصر، خلال لقاء مع الإعلامية نهاد سمير، خلال برنامج «صباح البلد»، عبر قناة «صدى البلد»، «الروح الموجودة داخل نادي الزمالك بين اللاعبين سر الفوز وتصدر الدوري حتى الآن.. وأنا تواصلت مع أكثر من لاعب بنادي الزمالك بعد المباراة لتهنئتهم على الفوز.. اللاعبون قالوا إنهم تناسوا الأزمات والمشاكل ومستمتعين بالروح الموجودة ودعم جمهور الزمالك لهم».

وتابع قائلًا: «جمهور الزمالك نفسه مش مصدق أن الفريق كان ممكن يوصل للمرحلة دي من المنافسة».

وأشار عبد الناصر إلى أن الزمالك كان أكثر خطورة من بيراميدز خلال أحداث المباراة، وأهدر أكثر من فرصة محققة عكس بيراميدز، الذي استحوذ على مجريات اللعب دون خطورة حقيقية، مضيفًا أن الزمالك استطاع استغلال الهفوات في فريق بيراميدز لتحقيق الانتصار ويخطف ثلاث نقاط في غاية الأهمية.

ورأى عبد الناصر أن المستفيد الأكبر من فوز الزمالك هو النادي الأهلي، موضحًا: «المسؤولون داخل النادي الأهلي يخشون مواجهة بيراميدز عكس الزمالك لما يمتلك بيراميدز من مجموعة من اللاعبين أعلى في الإمكانيات من الزمالك».

واستدرك قائلًا: «ولكن أوعى تشيل الزمالك من المنافسة سواء على المستوى القاري أو المحلي مهما كانت الظروف ومهما كانت المشاكل في أوضة اللبس.. محدش يقدر يشيل الزمالك من المنافسة.. الزمالك هيفضل ضد المنطق وضد أي حاجة وده اللي بنشوفه دلوقتي».