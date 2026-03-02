الاتحاد المغربي يعلن دعمه الكامل لعمر الهلالي بعد تعرضه لإساءات عنصرية

أعلن الاتحاد المغربي لكرة القدم دعمه الكامل للدولي المغربي عمر الهلالي، لاعب إسبانيول، بعد تعرضه لعبارات مسيئة خلال مواجهة فريقه أمام إلتشي ضمن الجولة 26 من الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة توجيه لاعب إلتشي رافا مير عبارات اعتُبرت عنصرية بحق الهلالي، إذ أشار إليه بشكل مسيء يتعلق بطريقة قدومه إلى إسبانيا، وهو ما أثبته حكم اللقاء في تقريره الرسمي.

وفي بيان رسمي، شددت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على تضامنها المطلق واللامشروط مع لاعبها الدولي.

كما أكدت رفضها التام لكافة أشكال العنصرية والتمييز داخل الملاعب وخارجها، ومجددة تمسكها بقيم الاحترام والتسامح والروح الرياضية في جميع المنافسات.