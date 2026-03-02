قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

المؤبد لقاتل صديقه بالمنوفية بسبب 200 جنيه ووالدته تطلق الزغاريد أمام المحكمة

والد المجني عليه
والد المجني عليه
مروة فاضل

أصدرت محكمة جنايات شبين الكوم في محافظة المنوفية، حكما بالسجن المؤبد لقاتل صديقه بالمفك بشبين الكوم بسبب الخلاف علي 200 جنيه. 

واطلقت والدة المجني عليه الزغاريد أمام محكمة شبين الكوم عقب الحكم على المتهم بقتل نجلها. 

وتعود أحداث الواقعة إلي شهر أكتوبر الماضي عندما تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا بمصرع سائق توك توك بمفك على يد زميله. 

بالانتقال تم ضبط المتهم وتبين نشوب مشاجرة بينهم قام على إثرها المتهم بضرب صديقه بمفك أدي إلي كسر بالجمجمة وقطع شرايين بالمخ ووفاته بعد احتجازه بالعناية المركزة. 

وقالت والدة المجني عليه إبراهيم، أن حدث خلاف بين نجلها وصديقه كريم بسبب أجرة التوك التوك 200 جنيه وبعد ذلك تربص له المتهم وافتعل مشاجرة بينهم وقام بقتل نجلها بمفك وتم احتجازه بالعناية المركزة حتي وفاته. 

وطالبت الأم بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهم ليعود حق نجلها. 

