قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
«نور عيني راحت مني» .. تفاصيل صادمة في تحقيقات مقتـ.ـل عروس بورسعيد
منافس مصر.. رئيس الاتحاد الإيراني: مشاركة منتخب إيران في كأس العالم صعبة
أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإيرانية على ميناء الدقم وناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان
أعيد التشهد الأخير مرة أخرى لإزالة الشك.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
«وللنساء نصيب» يكشف عن تفاصيل حياة السيدة «صفية بنت حيي بن أخطب» رضي الله عنها | فيديو
4 قتلى ونحو 20 مصابا.. صاروخ إيراني يصيب ملجأ إسرائيليا بشكل مباشر ببيت شيمش
لاريجاني: سنقصف القواعد التي تستهدف بلادنا في المنطقة ونعتبرها أراضي أمريكية
الحكومة: التعليم والصحة يحتلان أولوية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
برنامج وللنساء نصيب يستعرض قصة السيدة صفية بنت حيي رضي الله عنها
مجلس الدوما الروسي: الوضع في الشرق الأوسط قد يفضي إلى حرب عالمية ثالثة
السعودية تستدعي السفير الإيراني على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المملكة ودول شقيقة
برلماني: تعزيز التصنيع المحلي والصادرات ركيزة لدعم الاقتصاد وخلق فرص عمل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يتفقد دار " كبار بلا مأوي" للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية  دار الرعاية الإجتماعية بمنوف " كبار بلا مأوي " للاطمئنان على مستوى وجودة الرعاية المقدمة للنزلاء.

وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة منوف ، رافقه خلالها  محمد موسي نائب المحافظ ،  صبري البقيري مدير مديرية التضامن الإجتماعي ،  وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

وحرص المحافظ على تفقد غرف الإعاشة ومخزن الأغذية والمطبخ والتأكد بنفسه من صلاحيات وجودة المنتجات وأوصى القائمين بحسن معاملة جميع النزلاء وتوفير كافة متطلباتهم بشكل لائق ، وخلال تفقده أمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم وصرف دعم مالي للدار لتلبية متطلبات وإحتياجات النزلاء.

كما وجه بتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة بالمبني لتوفير سبل الأمان ، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتحقيق حياة كريمة لهم . 

كلف محافظ المنوفية  مدير عام التأمين الصحي وهيئة الأبنية التعليمية بالنزول الميداني لمبني دار الرعاية الإجتماعية القديم بمنوف لحصر الإحتياجات اللازمة للبدء في  أعمال تطويره وإستغلاله كعيادات شاملة للتأمين الصحي لخدمة منتفعي التأمين وتقديم خدمات أفضل ، كما إلتقي محافظ المنوفية بحالة إنسانية من ذوي الهمم ، وإستمع لشكواها وأمر بسرعة فحصها وإتخاذ اللازم .

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية جولة تفقدية كبار بلا مآوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاجرة اداري الاهلي وزد

8 غرز ومحضر رسمي .. خناقة شوارع بين إداري الأهلي ومسئول نادي زد | تفاصيل

سعر الدولار اليوم في مصر الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 بالبنوك

عاجل | التلفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني السيد علي خامنئي

عاجل | التليفزيون الإيراني: استشهاد المرشد الإيراني علي خامنئي.. وإعلان الحداد 40 يومًا

طقس اليوم

الأرصاد: طقس اليوم شديد البرودة وفرص لسقوط الأمطار على هذه المناطق

الذهب

الملاذ الآمن لا يتراجع.. خبراء يكشفون مستقبل أسعار الذهب بعد قرار المحكمة الأمريكية

خامنئي

«صمت وأكاذيب ونفي» .. أحمد موسى يتساءل: ليه كل هذا التأخير في إعلان وفاة خامنئي؟

احمد شوبير

غياب العدالة .. تعليق غير مُتوقع من أحمد شوبير بعد تعثر الأهلي أمام زد

المرشد الإيراني جرى اغتياله

الحرس الثوري: سننتقم من قتلـة القائد خامنئي.. ورويترز تبرز اغتيـ.ـال 9 من قادة طهران

ترشيحاتنا

مسلسل الست موناليز

مسلسل الست موناليزا الحلقة 12.. زواج مي عمر وتعرضها للخيانة

الفت عمر

ألفت عمر عالقة في السعودية بعد غلق المجال الجوي: ادعولنا نرجع بالسلامة

صبا مبارك

صبا مبارك: هند صبري أفضل ممثلة عربية في مصر

بالصور

حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين بالزقازيق

نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية
نائب محافظ الشرقية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفى يكتب: ذكرى العاشر من رمضان من العبور إلى صناعة السلام

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الأزهر في ذكراه.. تجدد الرسالة واستمرار المنهج

وفاء أحمد حسين

وفاء أحمد حسين تكتب: رمضان شهر الانتصارات

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

المزيد