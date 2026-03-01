محافظ المنوفية يتفقد دار " كبار بلا مأوي" للاطمئنان على مستوى جودة الخدمات

تفقد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية دار الرعاية الإجتماعية بمنوف " كبار بلا مأوي " للاطمئنان على مستوى وجودة الرعاية المقدمة للنزلاء.

وذلك خلال جولته الميدانية الموسعة بمركز ومدينة منوف ، رافقه خلالها محمد موسي نائب المحافظ ، صبري البقيري مدير مديرية التضامن الإجتماعي ، وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف .

وحرص المحافظ على تفقد غرف الإعاشة ومخزن الأغذية والمطبخ والتأكد بنفسه من صلاحيات وجودة المنتجات وأوصى القائمين بحسن معاملة جميع النزلاء وتوفير كافة متطلباتهم بشكل لائق ، وخلال تفقده أمر المحافظ بتوزيع مواد غذائية ولحوم وصرف دعم مالي للدار لتلبية متطلبات وإحتياجات النزلاء.

كما وجه بتشغيل وصيانة كاميرات المراقبة بالمبني لتوفير سبل الأمان ، مؤكداً على أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم اللازم لمختلف مؤسسات دور الرعاية الاجتماعية بنطاق المحافظة لتحقيق حياة كريمة لهم .

كلف محافظ المنوفية مدير عام التأمين الصحي وهيئة الأبنية التعليمية بالنزول الميداني لمبني دار الرعاية الإجتماعية القديم بمنوف لحصر الإحتياجات اللازمة للبدء في أعمال تطويره وإستغلاله كعيادات شاملة للتأمين الصحي لخدمة منتفعي التأمين وتقديم خدمات أفضل ، كما إلتقي محافظ المنوفية بحالة إنسانية من ذوي الهمم ، وإستمع لشكواها وأمر بسرعة فحصها وإتخاذ اللازم .