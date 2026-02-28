مكافأة نصف شهر لجميع العاملين بوحدة صحية في المنوفية

أجرى الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية شملت وحدة بي العرب الصحية التابعة لإدارة الباجور الصحية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال، وغرف التطعيمات، والملفات، وعيادة طب الأسرة، عيادة الأسنان، غرفة المشورة الأسرية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية داخل الوحدة.

وأشاد بمستوى الأداء المتميز والانضباط الواضح داخل جميع الأقسام، مثمنًا الجهود المبذولة من الفريق الطبي والإداري في تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

كما استمع إلى آراء عدد من المترددين على الوحدة، حيث أعرب الأهالي عن رضاهم الكامل عن مستوى الخدمات المقدمة وحُسن المعاملة، الأمر الذي يعكس روح الالتزام والمسئولية لدى العاملين.

وتقديرًا لهذا الأداء المشرف، وجّه الدكتور عمرو مصطفى بصرف مكافأة نصف شهر لجميع العاملين بالوحدة، تحفيزًا لهم على مواصلة التميز والحفاظ على نفس المستوى من الكفاءة والانضباط.

وفي سياق متصل، توجه وكيل الوزارة إلى مستشفى سرس الليان لمتابعة انتظام العمل بالمستشفى والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، لاحظ وجود تكدس في بعض المناطق، فوجه أفراد الأمن بضرورة تنظيم دخول المترددين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الزحام، بما يضمن تقديم الخدمة في أجواء منظمة وآمنة.

كما شدد على إدارة المستشفى بسرعة التدخل ووضع آلية واضحة لتنظيم الحركة داخل الأقسام المختلفة، حفاظًا على راحة المرضى وسلامتهم.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن “رضا المواطن هو معيار النجاح الحقيقي”و أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي في إطار الحرص على المتابعة الفعلية لمنظومة العمل الصحي، مشيرًا إلى أن دعم وتحفيز الفرق الطبية والإدارية المتميزة يمثل أولوية، لأن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية لأبناء محافظة المنوفية والوصول إلى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة والذي يمثل المؤشر الحقيقي لنجاح أي منشأة صحية.