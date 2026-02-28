قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بـ هاتريك يامال .. برشلونة يقسو على فياريال 4-1 ويعزز صدارته لليجا
السعودية تدين الهجمات الإيرانية على الرياض.. وتدرس الرد العسكري
مصطفى الشربيني: التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات لأزمات بيئية
المراقبة الجوية: كفاءة استثنائية في إدارة وحماية المجال الجوي المصري بمهنية واقتدار
آسر ياسين في حيرة بين دينا الشربيني وهنادي مهنا في اتنين غيرنا
30 قنبلة تدك مجمع خامنئي.. مصرع صهره وزوجة ابنه وسكرتيره العسكري
الدوري الممتاز.. توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد
وزارة الدولة للإعلام تدعو وسائل الإعلام لتوخي الدقة في تغطية التصعيد العسكري الإقليمي
إيران تعلق جميع رحلات الحج والعمرة إلى السعودية مؤقتا
لاكاي يقود الهجوم.. تشكيل سيراميكا كليوباترا أمام وادي دجلة
محافظ بورسعيد يتابع أعمال رفع الرتش من منطقتي الكويت وناصر بحي العرب
توفيق عكاشة يتصدر التريند بعد تغريدة توقعت أحداث طهران .. تفاصيل
محافظات

مكافأة نصف شهر لجميع العاملين بوحدة صحية في المنوفية

جولة وكيل صحة المنوفية
مروة فاضل

أجرى  الدكتور عمرو مصطفى محمود وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة تفقدية شملت وحدة بي العرب الصحية التابعة لإدارة الباجور الصحية، وذلك للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومدى انتظام سير العمل داخل الأقسام المختلفة.

وخلال الجولة، تفقد وكيل الوزارة أقسام الاستقبال، وغرف التطعيمات، والملفات، وعيادة طب الأسرة، عيادة الأسنان، غرفة المشورة الأسرية بالإضافة إلى متابعة تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية داخل الوحدة.

 وأشاد بمستوى الأداء المتميز والانضباط الواضح داخل جميع الأقسام، مثمنًا الجهود المبذولة من الفريق الطبي والإداري في تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين.

كما استمع إلى آراء عدد من المترددين على الوحدة، حيث أعرب الأهالي عن رضاهم الكامل عن مستوى الخدمات المقدمة وحُسن المعاملة، الأمر الذي يعكس روح الالتزام والمسئولية لدى العاملين.

وتقديرًا لهذا الأداء المشرف، وجّه الدكتور عمرو مصطفى بصرف مكافأة نصف شهر لجميع العاملين بالوحدة، تحفيزًا لهم على مواصلة التميز والحفاظ على نفس المستوى من الكفاءة والانضباط.

وفي سياق متصل، توجه وكيل الوزارة إلى مستشفى سرس الليان لمتابعة انتظام العمل بالمستشفى والاطمئنان على جودة الخدمات المقدمة للمرضى.

وخلال الجولة، لاحظ  وجود تكدس في بعض المناطق، فوجه أفراد الأمن بضرورة تنظيم دخول المترددين واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الزحام، بما يضمن تقديم الخدمة في أجواء منظمة وآمنة. 

كما شدد على إدارة المستشفى بسرعة التدخل ووضع آلية واضحة لتنظيم الحركة داخل الأقسام المختلفة، حفاظًا على راحة المرضى وسلامتهم.

وأكد الدكتور عمرو مصطفى وكيل الوزارة أن “رضا المواطن هو معيار النجاح الحقيقي”و أن الجولات الميدانية المفاجئة تأتي في إطار الحرص على المتابعة الفعلية لمنظومة العمل الصحي، مشيرًا إلى أن  دعم وتحفيز الفرق الطبية والإدارية المتميزة يمثل أولوية، لأن الاستثمار في العنصر البشري هو الأساس في تطوير المنظومة الصحية وتحقيق أفضل مستوى من الرعاية لأبناء محافظة المنوفية والوصول إلى رضا المواطن عن الخدمة المقدمة والذي يمثل المؤشر الحقيقي لنجاح أي منشأة صحية. 

محافظة المنوفية المنوفية اخبار محافظة المنوفية صحة المنوفية جولة تفقدية

سعر الذهب

1500 جنيه دفعة واحدة| صعود جنوني في سعر الجنيه الذهب عقب التصعيد الإسرائيلي الإيراني

السفارة الأمريكية

عقب ضرب إيران.. السفارة الأمريكية بالقاهرة تطالب مواطنيها بـ توخي الحذر

مصر للطيران

مصر للطيران تعلن تعليق رحلاتها المتجهة إلى 8 دول بالمنطقة

المهندس كريم بدوى وزير البترول

بسبب الضربات العسكرية على إيران.. إسرائيل تقرر وقف إمدادات الغاز إلى مصر

خالد الغندور

لم يخطئ.. خالد الغندور عن موقف اتحاد الكرة مع الأهلي

مصر للطيران

راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة

أرشيفية

عاجل .. إيران تستعد لضرب قاعدة العديد في قطر

أسعار الدواجن

كيلو الفراخ بكام؟.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت بالأسواق

نتنياهو

نتنياهو يستلهم قصة هامان ويستحضر عيد بوريم لتعبئة الشعب الإسرائيلي ضد إيران

أرشيفية

الخطوط التركية تعلق رحلاتها إلى 10 دول في الشرق الأوسط

خامنئي

وسائل إعلام عبرية: التقييم الإسرائيلي يزداد ترجيحا بأن خامنئي تم اغتياله

بالصور

اختبارات صحة الأمعاء المنزلية قد تعطي نتائج مضللة.. دراسة تحذر

دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج
دراسة علمية تكشف التباين الصادم في النتائج

هل نظام الكيتو مناسب لكل الأشخاص؟.. احترس قبل أن تتبعه

ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟
ما هو نظام الكيتو دايت؟

بالآلاف حول العالم.. ألمانيا تأمر بسحب سيارات بي إم دبليو لهذا ‏السبب

سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو
سيارات بي إم دبليو

أضرار عدم شرب الماء بكميات كافية في رمضان.. تحذيرات من الأعراض جانبية

مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان
مخاطر التقصير في شرب المياة خلال شهر رمضان

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يتفقد منفذ بيع السلع الغذائية بجوار كوبري شرويدة بالزقازيق

سائق سيارة العلم الإسرائيلي

اعترافات صاحب واقعة رفع علم الكيان الإسـ.ــرائيــ.ـلي في شوارع كرداسة.. ماذا قال والده؟

آخر تطورات حادثة فتاة بورسعيد

متقدرش تعمل كده لوحدها.. دفاع المتهمة يتمسك بوجود أطراف أخرى في حادثة فتاة بورسعيد

حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

التذكرة بـ45 ألف جنيه.. تفاصيل حفل شاكيرا تحت سفح الأهرامات

