فوز قائمة "المتحدين".. إعادة الانتخابات علي مقعد النقيب في نقابة المهندسين بالمنوفية

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين في محافظة المنوفية الإعادة علي مقعد النقيب بين كلا من المهندس أشرف فرحان والمهندس علاء بشندي علي أن تتم جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل بنقابة المهندسين بشبين الكوم.

كما أعلنت اللجنة فوز قائمة المهندسين المتحدين في الانتخابات وتضم كلا من: “المهندس محمد مصطفي حجاب شعبة الكهرباء، المهندسة حبيبة طلب شعبة ميكانيكا، المهندس حسين شعبان الحاجة شعبة مدني، المهندس إسلام بدوي شعبة مدني، المهندس محمد محي عجلان شعبة بترول وتعدين، المهندسة إيناس عادل شعبة عمارة، المهندس مصطفي محمود سعيد شعبة ميكانيكا ”.

واغلقت اللجنة الفرعية للانتخابات بنقابة المهندسين باب الإدلاء بالأصوات في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة وذلك في الموعد المحدد وفقًا للجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية بمقر النقابة.

وعقب الإغلاق، بدأت اللجان المختصة مباشرة أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان، بحضور الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات المنظمة لضمان دقة حصر الأصوات وسلامة سير عملية الفرز.

وأكد المهندس عمرو رشدي، رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، أن اللجنة تابعت أعمال الفرز بصورة مباشرة، مع تطبيق الضوابط والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة ودقة عملية الحصر داخل جميع اللجان.

كانت العملية الانتخابية قد انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة، واستمرت على مدار اليوم بمشاركة فاعلة من أعضاء الجمعية العمومية، في إطار من الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.