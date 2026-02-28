قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات : إغلاق مؤقت وجزئي للمجال الجوي كإجراء احترازي استثنائي
«نيويورك تايمز»: الهجوم على إيران قد يكون أوسع من ضربات يونيو
إيران تعلن شن هجوما كبيرا على الأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين
راجعوا حجوزاتكم.. مصر للطيران لـ المسافرين: احتمالية إلغاء بعض الرحلات بالمنطقة
مسؤول بالدفاع الإسرائيلي: التخطيط للعملية على إيران تم لأشهر وتحدد موعدها قبل أسابيع
الحرب الأمريكية على إيران.. دوي انفجارات في البحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية أمريكية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت
رئيس الاحتلال لمواطنيه: حافظوا على سلامتكم.. أيام عصيبة تنتظر الإسرائيليين
جيش الاحتلال يمنع نشر أي أخبار عن أماكن الضربات الإيرانية
وزارة الطيران تناشد المسافرين بمراجعة الحجوزات قبل الذهاب للمطار
الري: إنشاء 50 بحيرة جبلية لحصاد مياه الأمطار بوادى فيران بجنوب سيناء
مصر .. تنسيق مع جميع الجهات بما يضمن سلامة وأمان حركة الطيران
فوز قائمة "المتحدين".. إعادة الانتخابات علي مقعد النقيب في نقابة المهندسين بالمنوفية

نقابة المهندسين المنوفية
مروة فاضل

أعلنت اللجنة المشرفة علي انتخابات نقابة المهندسين في محافظة المنوفية الإعادة علي مقعد النقيب بين كلا من المهندس أشرف فرحان والمهندس علاء بشندي علي أن تتم جولة الإعادة يوم الجمعة المقبل بنقابة المهندسين بشبين الكوم. 

كما أعلنت اللجنة فوز قائمة المهندسين المتحدين في الانتخابات وتضم كلا من: “المهندس محمد مصطفي حجاب شعبة الكهرباء، المهندسة حبيبة طلب شعبة ميكانيكا، المهندس حسين شعبان الحاجة شعبة مدني، المهندس إسلام بدوي شعبة مدني، المهندس محمد محي عجلان شعبة بترول وتعدين، المهندسة إيناس عادل شعبة عمارة، المهندس مصطفي محمود سعيد شعبة ميكانيكا ”.

واغلقت اللجنة الفرعية للانتخابات بنقابة المهندسين باب الإدلاء بالأصوات في تمام الساعة الخامسة مساء أمس الجمعة وذلك في الموعد المحدد وفقًا للجدول الزمني المعتمد للعملية الانتخابية بمقر النقابة.

وعقب الإغلاق، بدأت اللجان المختصة مباشرة أعمال فرز الأصوات داخل مقار اللجان، بحضور الجهات المعنية، مع اتخاذ الإجراءات المنظمة لضمان دقة حصر الأصوات وسلامة سير عملية الفرز.

وأكد المهندس عمرو رشدي، رئيس اللجنة الفرعية للانتخابات، أن اللجنة تابعت أعمال الفرز بصورة مباشرة، مع تطبيق الضوابط والإجراءات المعتمدة لضمان سلامة ودقة عملية الحصر داخل جميع اللجان.

كانت العملية الانتخابية قد انطلقت في تمام الساعة العاشرة صباح الجمعة، واستمرت على مدار اليوم بمشاركة فاعلة من أعضاء الجمعية العمومية، في إطار من الالتزام بالقواعد المنظمة للعملية الانتخابية.

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: رمضان وإعادة تعريف الرجولة والاحتواء

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: بين عجز البشر ومنطق القدر

النائبة سوزي سمير

النائبة سوزي سمير تكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة نصر لا تغيب وروح وطن لا تنكسر

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب : مصر والسعودية في مواجهة التحديات الإقليمية لاستقرار الشرق الأوسط

د.نجلاء شمس

د.نجلاء شمس تكتب: آيةٌ ثبّتت أمةً

